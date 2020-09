Johannes Dost overleden: 'Hij bleef tot het einde optimistisch'

Op 21 augustus vierde Johannes zijn 66e verjaardag. De oproep van zijn begeleiders om een kaartje te sturen, leverde toen veel gehoor op. Mensen stuurden naast kaartjes ook brieven, tekeningen en chocola.

Johannes is woensdag overleden aan de gevolgen van longkanker, maakte zijn familie bekend. Hij woonde samen met zijn vrouw Grietje in het Thomashuis in Muntendam, een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

We hebben hem op z'n verjaardag nog zo'n mooie dag kunnen geven. Dat vond hij fantastisch Karst-Jan van der Vaart - Begeleider Johannes Dost

'Naar feest toegeleefd'

Volgens begeleider Karst-Jan van der Vaart is hij rustig ingeslapen.

'We hebben hem op z'n verjaardag nog zo'n mooie dag kunnen geven. Dat vond hij fantastisch. Johannes heeft er toen echt naartoe geleefd. Het heeft 'm echt opgebeurd. Hij heeft het feest ook in goede staat meegemaakt. Na het feest ging het heel snel.'

Uniek stel

Johannes en Grietje waren 42 jaar getrouwd en woonden sinds negen jaar in het Thomashuis. Heel bijzonder, volgens Van der Vaart. ‘Er zijn 118 Thomashuizen in Nederland en ik denk dat er maar één is met een stelletje’.

Johannes en Grietje (Foto: Leonie Aalbers/RTV Noord)

Johannes brak een paar maanden geleden zijn heup bij een val. Na vier weken voelde hij zich erg benauwd. Na onderzoek bleek dat hij longkanker had.

Huis vol kaarten

'Johannes bleef optimistisch, zelfs toen hij in de rolstoel kwam', vertelt Van der Vaart. 'Ik ben ja net Koos Alberts', had Johannes nog gezegd. We hebben toen zelfs nog 'Ik verscheurde je foto' gezongen, al kende hij de tekst beter dan ik. Hij dacht dat hij nog beter kon worden.'

Johannes Dost tijdens z'n 66ste verjaardag (Foto: Karst-Jan van der Vaart)

Zijn begeleiders deden voor zijn verjaardag in Expeditie Grunnen een oproep om hem - en zijn vrouw - een kaart te sturen. Na zijn overlijden zijn er nog veel tastbare herinneringen aan die laatste verjaardag van Johannes.

'Het hele huis hangt nog vol kaarten, over de 2100 heen', zegt Van der Vaart.

De uitzending van Expeditie Grunnen met daarin een bezoekje aan Johannes en Grietje, te zien vanaf minuut 19:30

Erehaag bij uitvaart

De uitvaart vindt dinsdag plaats in besloten kring, laat de familie weten. De familie geeft aan het fijn te vinden als er buiten, voor het Thomashuis, een erehaag voor Johannes gevormd wordt om hem een laatste eer te bewijzen. Daarbij is iedereen welkom vanaf 13: 15 uur.

