Groningers fietsen in weekend naar Maastricht én terug voor goed doel

De Groningers fietsen zaterdag naar Maastricht en zondag weer terug. Een tocht van in totaal 650 kilometer.

'Groot evenement voor goed doel'

'We willen laten zien dat deze tocht haalbaar is', zegt Albert Bakker uit Scharmer. 'Als dit ons lukt, houden we volgend jaar een groot evenement.' Met de monstertocht zamelen de mannen geld in voor kankeronderzoek.

De drie zijn wel gewend om 'een stukje' te fietsen. Bakker: 'We fietsen zo'n driehonderd kilometer per week met elkaar. Dat gaan we nu doen op één dag. We hebben de route al verkend in vier stukken.'

Kippenpoten en krentenbollen

De mannen worden ondersteund door Grietje Kadijk en Greetje Schrik, die in een auto naar Maastricht rijden. Want de heren stellen wel wat eisen aan hun voeding. 'We eten wat we lekker vinden', lacht Bakker. 'En wat makkelijk te verteren is. Kippenpoten gaan er altijd goed in. En krentenbollen.'

De start van de monstertocht is zaterdagmorgen om half zeven bij de Oosterhaven in de stad Groningen. 'Dan hopen we 's avonds om half negen in Maastricht te zijn. Dan wordt het donker en we willen niet in het duister fietsen', besluit Bakker.