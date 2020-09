Damsters in vergeten 'vergeten hoekje' willen ook nieuwe huizen

De bewoners van de honderd 'schimmelwoningen' in de Damster wijk Opwierde zien het nieuws over de vervanging van 337 woningen in hun wijk met lede ogen aan. De bewoners van de schimmelwoningen noemen hun deel van de wijk het 'vergeten vergeten hoekje'. Ze willen dat hun huizen -net als die van hun wijkgenoten- worden vervangen.

Instortingsgevaar

De schimmel is al lang niet meer hun enige probleem. 'In juli hebben wij een brief gekregen dat we geen zware spullen meer op de bovenverdieping mogen zetten vanwege instortingsgevaar', vertelt bewoner Jur Romeling.

Vorig jaar ging een groep bewoners in optocht naar de woningcorporatie om aandacht te vragen voor hun problemen. Marenland bood vervolgens excuses aan en zegde toe iets te gaan doen aan de situatie.

Uitgelezen kans

'En nu lezen we ineens dat de minister heeft besloten dat, op basis van gelijkheid, de bewoners van het 'vergeten hoekje' recht hebben op een nieuwe woning', zegt Romeling.

'Dat was een uitgelezen kans om onze straten daar bij te voegen. Vooral ook omdat de wethouder erbij aanwezig was. Zij is op de hoogte van onze situatie, maar ze is ons blijkbaar even vergeten.'

Intentieverklaring

Romeling hoopt op een intentieverklaring van Marenland. 'Ik snap dat er dan nog onderzoek en zo gedaan moet worden. Maar als we de belofte krijgen dat we nieuwe huizen krijgen, weten we waar we aan toe zijn. Wij wachten al acht jaar. Wij zijn eigenlijk het vergeten 'vergeten hoekje'.'

Brief met update

Woongroep Marenland zegt in een reactie te begrijpen dat deze bewoners ook duidelijkheid willen. 'Ook wij vinden het belangrijk dat er een oplossing komt en daar doen we ons best voor. Om duidelijkheid te geven, hebben we het opstellen van een versterkingsadvies naar ons toegetrokken. (…) Bewoners ontvangen maandag een brief van ons waarin we hen een update geven over de stand van zaken.'

