Zo troffen Amber en haar vriend hun complete inboedel bij het grofvuil aan

'Denk even na: hoe zou jij het vinden als je al jouw waardevolle spullen in die container vindt?!'

Wanhoop en boosheid vechten om voorrang bij Amber Tuynman als ze de werklui toespreekt die per abuis alle bezittingen van haar en haar vriend uit hun woning hebben gehaald en aan de straat gezet. Meubels, sportattributen, babyfoto's. Alles wat je maar kan bedenken, ligt op een hoop in een container.

Woning te vroeg leeggehaald

Op zelfgemaakte beelden is te zien dat de beteuterde werklui met schijnbare tegenzin gehoor geven aan de smeekbede van Amber om te redden wat er te redden valt.

'Je begint vooraan, je maakt het leeg, je gaat verder, je maakt het leeg. Tjonge jonge.' Wanhopig: 'Ze zeggen net letterlijk dat ze het teveel werk vinden om [de container] helemaal leeg te maken. Dat kan toch niet!'

Wat en waar het precies is misgegaan, is nog steeds onduidelijk. Maar feit is dat de woning van Amber en haar vriend in opdracht van woningcorporatie Nijestee vorige week te vroeg is leeggehaald. Een misverstand met grote gevolgen.

De huisraad van Amber en haar vriend (Foto: Eigen foto)

Het stel woont/woonde in de Johannes Vermeerstraat in de Schildersbuurt in Stad. Ze wisten dat ze uit hun portiekwoning moesten, want hun huis gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Een nieuwe huurwoning in Paterswolde was al gevonden.

Eind augustus zouden ze verhuizen. De voorbereidingen waren in volle gang. De meeste bezittingen stonden al opgestapeld en ingepakt. Tot die rampzalige donderdag 27 augustus. Stadsblog Sikkom kreeg lucht van het verhaal en sindsdien krijgt de zaak steeds meer media-aandacht.

We dachten: eindelijk rust. En dan dit. Amber Tuynman - Bewoner

Wat er nog kon worden gered, staat in dozen kriskras opgestapeld in hun nieuwe woning. Maar heel veel is kapot, of verdwenen.

'Wij zijn nu heel druk bezig lijsten te maken met de spullen die we missen. Maar ja, we hebben lang niet van alles de bonnetjes bewaard. Dus hoe moeten we dat bewijzen?'

Het houdt haar dag en nacht bezig, vertelt Amber. Ze probeert een advocaat te vinden, maar dat blijkt geen sinecure. Aangifte doen bij de politie? 'Eerst kon het niet, toen wel. En later werd ik gebeld dat ze wegens ziekte pas aanstaande maandag tijd voor mij hebben'.

'Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren'

De hele rompslomp komt grotendeels op haar schouders neer, want haar vriend Pablo komt uit Argentinië en is het Nederlands niet machtig.

'We hadden na acht maanden gedoe net alles in orde gemaakt met de IND. We dachten: eindelijk rust. En dan dit.' Daar komt bij dat ze eigenlijk binnenkort wilde afstuderen. 'Maar mijn hoofd staat daar nu helemaal niet naar.'

Nijestee zit met de kwestie in haar maag. 'Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren', zegt Carla Terhell, directeur Woondiensten bij de woningcorporatie.

'Wat er precies is misgegaan, zoeken we intern uit. We zijn in gesprek met de bewoonster om tot een ruimhartige oplossing te komen. Ik verwacht dat we daar uit gaan komen.'