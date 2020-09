Vastgoedontwikkelaar wil streep door winkelbeleid Hoogezand

Dat betoogde ontwikkelaar Marco Mol van Vastgoed Visser donderdag bij de Raad van State in Den Haag. Bij de hoogste bestuursrechter van ons land vocht het vastgoedbedrijf tegen de zoveelste afwijzing van een vergunningsaanvraag voor één of meerdere winkels in een leegstaand pand.

Bouwmarken en tuincentra

Vastgoed Visser heeft op het winkelpark ruim tweeduizend vierkante meter winkelvloeroppervlak te vullen. Volgens de gemeente Midden-Groningen heeft Visser nog ruim voldoende keuze uit de winkeltypes die wel zijn toegestaan.

Want Winkelpark Hoogezand is bedoeld voor winkels voor in en om het huis, zoals bouwmarkten, tuincentra en woonaccessoires. En misschien een elektrowinkel; meer wil de gemeente Midden-Groningen niet op het park hebben. Geen fietsenwinkels en zeker geen supermarkten; die horen volgens de advocaat van de gemeente thuis in het centrum van Hoogezand.

Nul op het rekest

De gemeente vindt dat Vastgoed Visser eerst maar met een concrete projectaanvraag moet komen, in plaats van een brede detailhandelsaanvraag.

Volgens de raadsman van het bedrijf heeft Vastgoed Visser de afgelopen jaren allerlei concrete plannen ingediend, zoals het plan voor een vestiging van Fietsenwinkel.nl. Maar steevast kreeg het bedrijf nul op het rekest.

Leegstand

Volgens de vastgoedontwikkelaar werkt het zogenoemde brancheringsbeleid niet, omdat het tot meer leegstand leidt. Bovendien zou het winkelbeleid in Midden-Groningen ook in strijd zijn met de Europese mededingingsregels.

De advocaat van de gemeente zei dat het brancheringsbeleid in Hoogezand juist wel werkt, omdat er in winkelcentrum De Hooge Meeren nauwelijks leegstand is. Midden-Groningen vindt dat een kleine of middelgrote fietsenwinkel eerder in De Hooge Meeren past; een mega-fietsenwinkel past beter in de stad Groningen.

Uitspraak over beleid

Vastgoed Visser hoopt in ieder geval dat de Raad van State een streep door alle winkelbeperkingen in Hoogezand haalt en de gemeente dwingt een beter detailhandelsbeleid te maken.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.



Lees ook:

- Gemeenten houden vol: geen kledingzaken of supermarkten buiten centrum