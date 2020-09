Wat Aans!, Marlene Bakker en Jan Veldman in online Groningstalige talkshow

De traditionele Dag van de Groninger Taal werd eerder dit jaar vanwege corona afgelast. In plaats daarvan houdt streektaalconsulent Olaf Vos deze zaterdag een online talkshow over de Groninger taal. Behalve discussies over het Gronings is er muziek van onder meer Wat Aans! en Marlene Bakker.

Streektaalconsulent voor het Centrum voor de Groninger Taal en Cultuur was hij al een tijdje. Sinds een week is hij nu ook coördinator van diezelfde club. Olaf Vos (1972), de ongekroonde koning van het Gronings.

‘Zo klinkt het misschien wel maar zo is het niet,’ vertelt Vos lachend tijdens een rondje door het Forum in de Groninger binnenstad. ‘Zoals ze dat zo mooi zeggen: we doen het samen.’

Veel muziek

De nieuwbakken coördinator laat er geen gras over groeien en houdt zaterdag het online-evenement Moi Forum! – Veur mekoar. ‘Het is een online talkshow gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg met Jan Veldman als sidekick. Ik wil er wel bij zeggen dat er heel veel muziek in deze talkshow zit.’

Zo zijn er optredens te zien van Marlene Bakker, Westkantstad en het rapduo Wat Aans!.

'Groningse muziek klinkt als begrafenismuziek'

Exclusief voor de Groninger talkshow brengt Wat Aans! het nummer Repperdepep van hun laatste album. In dat lied halen Baptist en Heuvel uit naar Groningstalige muziek die volgens hen klinkt als begrafenismuziek.

‘Dat lied zet direct de toon voor de hele show,’ vertelt Vos. ‘Het is een kritische blik op het Gronings en de Groningse muziek en daarover gaan we in discussie.’

Gelegenheidsrapper in Gert Sennema's Westkantstad

Blij is Vos ook met de aanwezigheid van Marlene Bakker in de talkshow. ‘Zij is een van de grootheden van nu in de Groninger muziek.’ De Groninger schrijver en dichter Fieke Gosselaar draagt voor uit eigen werk. ‘Ik hoop op een gedicht uit de nieuwe bundel kindergedichten waar ze mee bezig is.’ Zelf treedt Olaf Vos ook op als gelegenheidsrapper van Gert Sennema’s Westkantstad.

De Groningstalige talkshow Moi Forum! – Veur mekoar is zaterdag vanaf 20.00 uur live te zien via de site van RTV Noord en het Forum. Daarna is het evenement online terug te kijken.

Lees ook:

- Olaf Vos nieuwe coördinator bij Centrum Groninger Taal & Cultuur