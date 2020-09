Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand: speelparadijs voor vandalen

Wie de straat in komt, ziet gelijk dat de huizen onbewoond zijn. Leegstaande woningen, afval in de tuin en hekwerken om de woningen te beschermen tegen gespuis. Het aantal kapotte en ingeslagen ramen is al lang niet meer op één hand te tellen.

De tientallen huizen moeten gesloopt worden, maar van de sloopwerkzaamheden is nog weinig te zien. Lefier, eigenaar van de lege woningen, heeft inmiddels beveiligers ingeschakeld die de verlaten gebouwen in de gaten moeten houden.

Er wonen nauwelijks meer mensen in de Goeman Borgesiusstraat. ‘Alles wordt hier gesloopt, behalve twee koopwoningen die iets verderop staan’, vertelt een vrouw die in de buurt woont. Samen met een jongeman zijn ze op zoek naar het huis dat woensdagavond in lichterlaaie stond.

We wonen er wel redelijk ver vanaf, maar met een beetje wind kan het zomaar misgaan Omwonende

‘Een dag daarvoor hadden ze ook al brand gesticht in een container’, vertelt de jongeman die ervan uitgaat dat jeugdigen de brandjes stichten. ‘Hier stond de brandweer’, zegt hij wijzend naar een kruising ongeveer tien meter verderop.

'Ik hoorde de brandweer al'

Omwonenden willen dat de leegstaande huizen liever vandaag dan morgen tegen de vlakte gaan. Volgens de vrouw, die inmiddels haar fiets heeft gepakt, staan de woningen sinds de zomervakantie leeg.

De Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

‘Ze zouden na de bouwvak beginnen met de sloop’, zegt ze. Ook een straatgenoot van haar heeft de commotie meegekregen. ‘Ik hoorde de brandweer al’, zegt hij. ‘We wonen er wel redelijk ver vanaf, maar met een beetje wind kan het zomaar misgaan. Er staan hier allemaal bomen’, vertelt hij.

Maar voordat Lefier kan beginnen met de sloop, moeten eerst het gas en elektra worden afgesloten. Dat is nu nog niet gebeurd en zorgt voor vertraging.

Volgens een woordvoerder van Lefier is bij netbeheerder Enexis aangegeven dat nutsvoorzieningen afgesloten moeten worden. ‘Normaal kan dat direct, maar hier is sprake van blokvoorzieningen’, aldus de woordvoerder. ‘Naar aanleiding van de brandjes hebben we druk gezet om dat zo snel mogelijk te doen.’

Zodra de nutsvoorzieningen zijn afgesloten kunnen wij vrij vlot met de sloop beginnen Woordvoerder Lefier

Beveiliging

De woningcorporatie zegt een aantal maatregelen te hebben genomen: ‘We hebben afval van het terrein verwijderd, de bouwhekken zijn opnieuw gecontroleerd en we hebben de gemeente gevraagd om de afvalcontainers te verwijderen.’ Ook is er vanaf nu dus beveiliging. Omwonenden van naburige straten zijn donderdag op de hoogte gesteld van de extra maatregelen.

Lefier hoopt binnenkort te kunnen starten met de sloop van de door vandalisme geteisterde woningen: ‘Zodra de nutsvoorzieningen zijn afgesloten, kunnen wij vrij vlot met de sloop beginnen.’

