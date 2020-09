Robots maaien sportvelden in Midden-Groningen: 'Clubs uit heel het land kijken met veel interesse'

Sportclubs in Midden-Groningen kunnen hun velden binnenkort onderhouden met een tablet in de hand. Het maaien en de beregening van de velden gebeurt met één druk op de knop.

Geen bestrijdingsmiddelen, geen verzakkingen door een zware grasmaaier en geen dorre velden door te weinig beregening. In Midden-Groningen gooien ze het over een andere boeg. Alle veertig sportvelden worden onderhouden door een robotmaaier. De velden krijgen ook een ingebouwd beregeningssysteem.

'Dit zou een oplossing kunnen zijn'

Voorzitter Markus Ploeger van voetbalvereniging Meeden ziet het helemaal zitten. 'Het betekent dat je op tijd kunt maaien. Nu is het uitbesteed en komen ze gewoon op vaste tijden. En of er nou veel of weinig water op ligt. Ze maken dezelfde rondes met dezelfde snelheid en dan zie je dus dat de grasmat er niet zo bij ligt als we graag zouden willen.'

De afgelopen zomers waren droog en was beregening niet altijd mogelijk op het moment dat de club het graag wilde. Ook dat probleem lijkt nu verleden tijd. 'Dit hoofdveld was regelmatig te droog omdat er een veenlaag onder ligt. Het veld klonk daardoor in. Dit zou een oplossing kunnen zijn.'

Duurzaam

De gemeente Midden-Groningen schaft in totaal 27 robotmaaiers aan voor het onderhoud. Elke dag maaien de robots het veld. Een duurzame manier van onderhoudt volgens wethouder Erik Drenth. 'Deze maaiers rijden op elektriciteit en de trekkers die we hadden reden op diesel, dus dat is echt duurzamer.'

De nieuwe manier van onderhoud heeft ook de interesse gewekt van andere sportclubs. 'We krijgen niet alleen uit de buurgemeenten maar ook uit de rest van het land interesse van sportclubs die willen weten hoe wij dat gedaan hebben. Zij zien er ook voordelen in.'

Binnen drie jaar moeten alle clubs over zijn op de maairobots en het beregeningssysteem.

