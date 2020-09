Harry Jansen (67) van de Stroatklinkers is overleden

Harry Jansen van de Stroatklinkers is deze week plotseling overleden. Hij is 67 jaar geworden. Jansen speelde sinds de oprichting van de Stroatklinkers in de band.

‘Hij was bij zijn zoon aan het klussen, ik weet niet hoe het precies is gegaan maar het is allemaal heel snel gegaan', vertelt Bob Heidema, ook lid van de Stroatklinkers. 'En dan krijg je het berichtje dat hij is gestorven en zit je een beetje met de mond vol tanden, dat heb ik niet zo snel.'

Heidema speelde al dertig jaar met Harry Jansen samen bij de band de Stroatklinkers. ‘Maar ook zes jaar in de bluegrassband Grass Grow’, zegt Heidema. ‘Ik heb dus ruim 36 jaar muziek met hem gemaakt.’

‘Harry was een bijzonder mens moet ik zeggen, met Harrie was het altijd lol’, vervolgt Heidema. ‘Zo stond er een keer een fiets op het podium, dat soort dingen had hij altijd en dat zullen we heel erg gaan missen.’

Viool

‘Ik vond Harrie een van de beste zangers die ik op dit gebied kon, hij had een geweldig mooie en warme stem. Of hij nou leadzanger was in een liedje, wat hij ook veel deed, of een tweede of derde stem, dat maakte hem niet uit.’

Heidema: ‘Hij speelde natuurlijk uitstekend mandoline, gitaar en banjo. Op een gegeven moment kwam hij zomaar met een viool aanzetten. Die leasete hij eerst en binnen drie/vier weken speelde hij ook viool op de bühne.’

Dat het dan zo moet eindigen, dat vind ik verschrikkelijk Bob Heidema, van de Stroatklinkers

Heidema moet lachen als hij eraan denkt. ‘Hij heeft zichzelf viool geleerd. Het is dat een kerkorgel te groot is om mee te nemen, anders had ik hem er wel voor aangezien om zelfs met een kerkorgel op het podium te komen.’ De band heeft wel vaker zonder Harrie moeten spelen. ‘Hij heeft wel vaker in de lappenmand gezeten, maar dat was dan wel een gemis.’

Stroatklinkers

Hoe gaat het nu verder met de Stroatklinkers? ‘Ik heb er wakker van gelegen, dat weet ik nog niet. Ik heb ook al gedacht of we nog wel met z’n vieren verder moeten gaan of moeten we een nieuwe muzikant inwerken. Ik zou het ontzettend jammer vinden om met de Stroatklinkers te stoppen, maar ik zal er nooit meer zoveel lol aan beleven nu dit gebeurd is.’

In september zou de band dertig jaar bestaan. ‘We zouden een groot feest organiseren, maar dat werd dus afgelast door corona. Misschien gaat er nog wel iets gebeuren, dat weet ik niet.’

‘We zaten niet altijd op dezelfde lijn, Harrie en ik, maar we kwamen er altijd weer uit. Anders hou je het niet zo lang vol. Dat het dan zo moet eindigen, dat vind ik verschrikkelijk.’