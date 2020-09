'Vuurwerkstadjer' veroordeeld tot cel- en behandelingstraject

Een 27-jarige Stadjer is voor het maken van explosieve stoffen in zijn woning aan de Oosterhamriklaan door de rechtbank tot 410 dagen cel veroordeeld, waarvan 360 dagen voorwaardelijk.

De rechtbank vindt bewezen dat de man tussen eind juni en 29 november vorig jaar experimenteerde met diverse gevaarlijke stoffen. 'Hij heeft geprobeerd om zwaar knalvuurwerk te maken zonder daarbij oog te hebben voor de veiligheid', aldus de rechtbank.

Tegen de man was twee weken geleden 499 dagen geëist, waarvan 450 dagen voorwaardelijk en een behandeltraject.

Verdachte leveringen

De verdachte kwam bij politie en justitie in beeld na een melding bij Het Nationaal Bom Data Centrum. De instantie had verdachte leveringen van grondstoffen voor explosieven aan het adres van de man ontdekt.

Tijdens een huiszoeking op 29 november stuitte de Explosieven Opruimingsdienst Defensie op gevaarlijke stoffen en mengsels als natriumpersulfaat, magnesium, kaliumnitraat, zwavel en koolstof. De verdachte wilde hiermee vuurwerk, flitspoeder en zwart buskruit maken.

Bijna 60 kilo chemicaliën in huis

Op het moment van de inval was de man bezig met het vervaardigen van vijf kilo flitspoeder. Ook had hij 55 tot 60 kilo aan chemicaliën in huis voor het maken van knal- en siervuurwerk. Meteen daarop werden een aantal woningen in het appartementencomplex ontruimd. De Stadjer had ook een nep-pistool in huis en bezat enkele xtc-pillen.

Argeloos

De Stadjer was al langer bezig was met explosieve stoffen. Hij had als doel zogeheten 'Shells' te maken. Hij vertrouwde daarbij volledig op zijn eigen kennis, en sloeg diverse waarschuwingen van onder meer familieleden in de wind. Daarbij ging hij steeds argelozer te werk. De rechtbank tilt er zwaar aan dat de man de veiligheid voor zijn omgeving volledig uit oog verloor.

De man is door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard is en kampt met autistische stoornissen. Experts achten de kans op herhaling groot. De rechtbank legde mede daarom aan de Stadjer een chemicaliënverbod op. Daarnaast moet hij begeleid gaan wonen, en voor zijn fascinatie voor vuurwerk worden behandeld in een kliniek.

De man heeft 50 dagen dagen in voorarrest doorgebracht. Hij hoeft de cel niet meer in. Het behandeltraject kan, zodra er voor de Stadjer plaats is, meteen beginnen. De rechtbank vonniste lager dan tegen de man was geëist. Dit mede vanwege de lange proeftijd van drie jaar die de man te wachten staat.

Lees ook:

- Groninger die thuis kilo's vuurwerk wilde maken hoort celstraf eisen

- Spullen voor maken vuurwerk gevonden in woning; buren geëvacueerd (2019)