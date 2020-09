PVV verdwijnt uit Delfzijl: raadslid gaat op eigen titel verder

Daarmee verdwijnt de PVV uit Delfzijl, nadat de partij in 2018 nieuw in de raad kwam en één zetel behaalde.

PVV zou al stoppen

Schanssema gaat bij de partij weg, omdat hij kandidaat wordt namens de Jongerenpartij Eemsdelta. Hij wilde eerst doorgaan namens de PVV, maar een zoektocht naar kandidaten voor de aankomende herindelingsverkiezingen leverde weinig op.

'Door mijn overstap is het niet wenselijk om voor de PVV verder te gaan', zegt Schanssema. 'De nieuwe partij gaat mij helpen om stukken voor te bereiden, zodat ze alvast kunnen wennen als we één of twee zetels halen.'

Is dit zetelroof?

Politici spreken van zetelroof als raadsleden uit een partij stappen en zelfstandig verdergaan. De vraag is: hebben mensen gestemd op de partij of op de persoon? Schanssema kwam in elk geval niet met voorkeursstemmen in de raad. Hij kreeg de zetel nadat zijn voorganger Emil Smeding in september 2018 opstapte.

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat een Delfzijlster raadslid op eigen titel verdergaat. Vorige week stapte Tim Haan uit GroenLinks. Hij voelde zich gediscrimineerd en ging met ruzie uit de partij weg. Hij gaat verder als Fractie Haan.

Verkiezingen zijn in november

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari samen verder als de nieuwe gemeente Eemsdelta. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 18 november.

