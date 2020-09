Eis: 20 maanden cel na poging tot verkrachting

Een 19-jarige man uit Algerije die verdacht wordt van een poging tot verkrachting in Delfzijl in juli vorig jaar, moet wat betreft het Openbaar Ministerie 20 maanden de cel in.

'Dit is de angst van elke vrouw, de man in de bosjes', zei de officier van justitie donderdag.

Het slachtoffer liep op 19 juli aan het einde van de middag aan de Biessumerlaan, toen ze merkte dat een man haar van achteren naderde. De man kwam plotseling op neuslengte van de vrouw te staan. Hij pakte haar vast en sleurde haar de bosjes in, waar hij haar borsten, rug en billen betaste.

'Ssssst, be quiet!'

Hij belette de vrouw haar schreeuw om hulp, door zijn hand over haar mond en neus te drukken en 'ssssst be quiet' te roepen. De vrouw hield daaraan krassen over in het gezicht.

Tijdens de worsteling probeerde de man haar van haar broek te ontdoen. Het lukte de vrouw toen om hulp te roepen, waarmee ze de aandacht kon trekken van een fietsende passant. Die schoot de vrouw te hulp, waarna de verdachte 19-jarige het op een lopen zette richting Delfzijl.

Internationale databanken

De vrouw deed aangifte op het politiebureau. Op Twitter plaatste de politie een oproep om uit te kijken naar de verdachte man uit de bosjes. Ondertussen werd de huid van de vrouw op zeven plekken op DNA bemonsterd en bij diverse, ook internationale, databanken uitgezet. Daarop volgde een match met de verdachte met een databank in Frankrijk. De verdachte kon echter pas vier maanden later worden opgepakt.

Opgepakt in Zwitserland

De verdachte vertrok op 16-jarige leeftijd uit zijn geboorteland Algerije en verbleef tijdelijk in Frankrijk. Van daaruit vertrok hij naar Nederland, waar hij in het azc in Delfzijl terecht kwam. Vanaf september vorig jaar verdween hij van de radar en leefde hij onder meer in Zwitserland waar hij uiteindelijk op 11 november werd opgepakt.

'Niet alleen is het DNA-bewijs stellig', volgens de officier. 'Alles wijst erop dat hij de wil had om de vrouw te verkrachten.' Maar met die woorden was de raadsvrouw van de man het niet mee eens. 'Juridisch gezien is er geen sprake van een begin van de uitvoering tot een poging.'

'Gelukkig kwam er hulp'

De aanklager opperde daarop dat de gehele context van deze zaak een rol speelde. 'Het was in een bosje, een verlaagd weggetje, uit het zicht, haar mond gesnoerd. En wat mevrouw daar zelf over verklaarde: hij wilde mijn broek naar beneden doen. En het liep ineens anders omdat daar een man was die haar te hulp schoot. Hoe gelukkig voor de vrouw!'

De verdachte zei op zitting dat hij zich niets wist te herinneren. Op die bewuste dag in juli was hij op stap geweest en had het nodige gedronken. 'En dan weet ik niets meer', zei hij. Het slachtoffer claimde 2000 euro aan schadevergoeding. Die moet de man ook betalen, vindt de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.