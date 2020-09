Lycurgus begint met 'kleine stukjes zeer goed volleybal' aan oefencampagne in België

Woensdag waren de setstanden 25-20, 22-25, 23-25 en 25-23. Op donderdag stonden de volgende setstanden op het bord: 25-15, 27-25, 25-15 en 27-25. De Canadezen Jerome Cross en Luke Herr maakten woensdag hun debuut voor Lycurgus. Auke van de Kamp beleefde zijn rentree.

Geen diagonaal

Jerome Cross speelde donderdag vanwege lichte hamstringklachten niet en Geoffrey van Gent bleef vanwege verkoudheidsklachten in Nederland achter. Hierdoor was er geen diagonaal beschikbaar, dus vulde Erik van der Schaaf nu de aanvallende rol in. Middenman Jesper van Muijden was niet mee naar België, omdat hij met Jong Oranje in voorbereiding is op het EK.

'Veel potentieel'

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, is niet ontevreden over de resultaten in België. 'Roeselare heeft natuurlijk een topteam. Het haalde de kwartfinale van de Champions League het afgelopen seizoen. Je wordt dan dus volleyballend wel onder druk gezet, maar ik denk dat we beide dagen ontzettend veel weerstand hebben kunnen bieden en we hebben kleine stukjes zeer goed volleybal gezien. Bij vlagen zie je dat er veel potentieel in zit', aldus Taaij.

Slochteren en Leek

Komend weekend speelt Lycurgus oefenwedstrijden in Slochteren en Leek, tegen het Belgische Haasrode Volley Leuven. In Slochteren zijn alleen leden van de organiserende vereniging VIOS Kolham welkom. In de Rodenburghal in Leek is plek voor maximaal 100 toeschouwers. Deze plekken zijn al gereserveerd.