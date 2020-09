'Heropening voormalig azc Bellingwolde kan ruimtegebrek oplossen'

Oppositiepartij GroenLinks in de gemeenteraad van Westerwolde wil dat de heropening van het voormalige asielzoekerscentrum (azc) in Bellingwolde bespreekbaar blijft, omdat het ruimtegebrek bij het COA zou kunnen oplossen.

De politieke partij reageert op de argumenten van de partijen Lijst Timmermans en VVD. De twee partijen hebben een motie opgesteld die ervoor zorgt dat de gemeenteraad niet meewerkt aan de heropening van het voormalige azc in Bellingwolde.

Ook coalitiepartij Gemeentebelangen, één van de grootste partijen in de gemeenteraad, is tegen de heropening van het voormalige azc. Burgemeester Jaap Velema heeft meerdere verzoeken over een heropening geweigerd.

'Klein deel veroorzaakt overlast'

GroenLinks stelt dat de VVD en Lijst Timmermans geen heropening willen omdat de asielzoekers voor overlast zouden zorgen. Volgens GroenLinks ligt dat anders: 'Verreweg de meeste asielzoekers hebben om dringende redenen huis en haard achter moeten laten en verdienen onze zorg en aandacht. Slechts een zeer klein deel veroorzaakt overlast en krijgt daarbij telkens alle aandacht in de media waardoor de xenofobe gevoelens van rechtsdenkend Nederland helaas weer worden opgepoetst', schrijft de partij.

Paul Timmermans, één van de opstellers van de motie, is overigens niet blij met de reactie van GroenLinks. 'Wij worden als PVV'er weggezet. Dat verwijt werp ik ver weg van mij', laat hij weten. Timmermans heeft het gevoel dat zijn uitspraken worden verdraaid.

Het Centraal Orgraan opvang asielzoekers (COA) zoekt extra opvangplekken. Vaak zitten bewoners van azc's dicht op elkaar. Door extra locaties wordt meer ruimte gecreëerd zodat bewoners minder snel besmet raken.

Druk op Ter Apel verlichten

Het voormalige azc in Bellingwolde zou daar aan kunnen bijdragen volgens GroenLinks. 'We zijn het erover eens dat 2.000 asielzoekers in de gemeente Westerwolde maximaal is', aldus fractievoorzitter Eize Hoomoedt.

'Alleen zit er nu heel veel druk op opvang van Ter Apel. Dan is het natuurlijk onzin als je niet met z'n allen kijkt of je iets met de heropening van het voormalige azc in Bellingwolde kan.'

Volgens de Hoomoedt zou de heropening van het De Grenshof in Bellingwolde de druk op Ter Apel kunnen verlichten. 'We moeten die deur dus niet keihard dichtgooien', zegt hij.

