Na aardbevingen nu de boerderij verwoest door brand: 'We zijn alles kwijt'

Na jaren van aardbevingsstress en -zorgen was er een gelukje voor de familie Klok: via VakantieVeilingen kon het gezin voor drie euro even naar de Ardennen. De welkome vakantie kent echter een verschrikkelijk einde: woensdag ging hun boerderij in Roodeschool in vlammen op.

Het gezin woonde er al niet meer, dat was door aardbevingen niet veilig. Wel stond een deel van hun inboedel nog in het gebouw. ‘Gelukkig de foto’s niet, die hebben we meegenomen’, vertelt moeder Monique Klok.

Het is niet de eerste tegenvaller voor het gezin. Al zeven jaar leven ze tussen hoop en vrees.

Waar het begon

Het begon in augustus 2012. De beving in Huizinge, 3,6 op de schaal van Richter. Monique zat op haar stoel toen het gebeurde. Eerst wist ze niet wat er aan de hand was. Door deze aardbeving kwam het hele plafond naar beneden. ‘Maar toen wisten we niet maar we moesten zijn’, aldus Monique.

Een jaar later, in 2013, kwam er duidelijkheid. ‘Na de tweede aardbeving werd ons verteld waar we heen konden. Toen bleek dat we tienduizend euro schade hadden. We dachten: 'Wat weinig voor onze boerderij', maar als je denkt dat je dat kan maken, moet je dat doen.’

‘Toen ging het opeens naar twintigduizend euro schade’, vervolgt Monique. ‘Een extern bedrijf zei dat er voor vijftigduizend euro aan schade was. Toen hebben we met het bedrijf en de NAM gesproken en werd het teruggedraaid naar dertigduizend en later naar twintigduizend.’

We moesten maar in een caravan gaan wonen, maar dat is met twee volwassen kinderen niet te doen Monique Klok

Kortom, het liep niet lekker. ‘Steeds kwam het er niet van. De kleine schuur bij het huis zou ook opgeknapt worden. Volgende maand, zeiden ze. Iedere keer weer en zo gingen er jaren overheen.’

Kinderen naar oma

Monique vertrouwde het huis niet meer. ‘In 2015 zijn de kinderen bij oma gaan wonen, die hebben daar twee jaar gewoond, puur vanwege de angst voor een nieuw aardbeving. Ik heb toen in 2016 een AOS-melding (melding acuut onveilige situatie, red.) gedaan.’

Er kwam een inspectie en de boodschap was kort maar krachtig: het gezin moest binnen 24 uur het huis uit. ‘Het huis was op twaalf punten onveilig verklaard. Maar drie punten zijn aangepakt, aan de rest is niks gedaan.’

Monique vervolgt: ‘We moesten maar in een caravan gaan wonen. Maar dat is met twee volwassen kinderen niet te doen. Een andere optie was een woonunit, dat vond ik niet erg, alleen zat er meer dan een jaar levertijd op. Ik wilde niet nog een jaar in een onveilige woning wonen dus dat ging ook niet door.’

Uiteindelijk besloot ze het heft in eigen handen te nemen en vond ze een andere woning. ‘Hier konden we tijdelijk in. Eigenlijk was het te duur, maar omdat alle andere dingen niet door konden gaan mochten we met gratie in die woning. Hier zouden we een halfjaar wonen, maar ondertussen wonen we hier alweer drie jaar. We staan nog wel gewoon ingeschreven in Roodeschool, want dit zou maar een halfjaar duren.’

‘Daar word je zo moe van’

Al die stress deed het gezin geen goed. ‘Mijn man is ondertussen afgekeurd door de stress, dat sloeg op zijn rug. Ik heb PTSS door de aardbevingen. We zijn allebei ons werk en geld kwijt. Gelukkig konden de kinderen wel weer bij ons wonen’, vertelt Monique.

De rest stond gewoon in huis, maar die is nu afgefikt en dus hebben we geen inboedel meer Monique Klok

‘Omdat het een tijdelijke woning was, hebben we er niks aan gedaan. De inboedel bleef gewoon in ons oude huis staan.’ Monique vroeg of er hekken om het pand konden, maar dit was niet nodig. ‘Dat zou alleen maar hangjongeren uitnodigen. Ook vroeg ik om zeecontainers, zodat ik onze inboedel daar weg kon halen, maar dat moest ik zelf maar met een aannemer regelen, maar die was er niet.’

Een deel van de inboedel stond in de schuur, die in 2018 ingestort is. ‘De rest stond gewoon in huis, maar die is nu afgefikt en dus hebben we geen inboedel meer. We hebben woensdag met de NAM gebeld, maar die zeggen: ‘Het is jullie huis’. Ondertussen hebben we niks meer en wordt alles op de lange baan geschoven, daar word je zo moe van.’

Dit slechte nieuws kreeg de familie dus in de Ardennen. 'Dit konden we via VakantieVeilingen regelen, voor drie euro naar de Ardennen. Dan denk je dat je er na al die jaren eventjes tussenuit kan en dan krijg je dit. Ook dit wordt ons weer afgenomen.’

De paarden

Gelukkig konden de paarden mee naar de ‘tijdelijke’ woning. ‘Daar zijn we allang blij om, dat ze niet in Roodeschool moesten blijven staan. Dan waren ze nu ook omgekomen. Die paarden zijn alles voor onze kinderen, die zorgen er zelf voor en die betalen dat ook allemaal, want wij kunnen dat niet.’

Monique vervolgt. ‘Mijn dochter heeft bij een hoefsmid stage gelopen, dus die kan de hoeven zelf onderhouden.’

We moeten wel doorgaan, je kunt niet anders. Maar eigenlijk gaat het niet Monique Klok

Wat nu volgt, is een periode van onzekerheid, alweer. ‘Wordt het nu een gevecht tussen de NAM en de verzekering? Gaat het nu nog langer duren? Wat nu?’ Over de verzekering heeft Monique ook zorgen. ‘Op de site van de Nationale Nederlanden staat dat de inboedel niet verzekerd is als het huis langer dan twee maanden leeg staat. Is alles dan weg, krijgen we niks meer?’

‘Een week of twee geleden stond er graffiti op de muur, maar toen dacht ik nog: ‘Dat is aan de buitenkant, dat kunnen we nog wel weer schoonmaken’.’ Positief blijven is lastig, merkt Monique. ‘We moeten wel doorgaan, je kunt niet anders. Maar eigenlijk gaat het niet.’

‘Die gaskraan blijft open’

Monique is er van overtuigd dat dit nog lang niet klaar is. ‘Denk je werkelijk dat die gaskranen dichtgaan? Die gaan niet dicht. Als er weer een strenge winter komt, dan gaan ze weer open. Niet iedereen wil of kan de overstap naar waterpomp maken, dat bestaat niet. Die beloftes uit Den Haag, daar hebben we niks aan, die gaskraan blijft open.’

Eerder werd al bekend dat de brand vermoedelijk is aangestoken. ‘Via via hoorden we dat er jongeren naar de politie waren gegaan, die wisten waarschijnlijk wie het had aangestoken’, vertelt Monique.

Het huis krijgt ze er niet meer terug, haar inboedel ook niet. ‘We zijn alles kwijt.’

