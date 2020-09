RUG denkt mee over vraag hoe corona-vaccin eerlijk wordt verdeeld

In de hele wereld wordt koortsachtig gewerkt aan een vaccin tegen corona, maar hoe verdelen we dat? (Foto: Koen van Weel/ANP)

Overheden sluiten contracten met farmaceuten om vaccins voor het eigen volk te reserveren. Maar wat is een rechtvaardige verdeling van die schaarse vaccins?

De groep wetenschappers met de assistent professor politieke filosofie Herzog stelt en beantwoordt die vraag in vakblad Science, meldt dagblad Trouw.

Vaccins verdelen naar bevolkingsaantal?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat vaccins het best naar bevolkingsaantal kunnen worden verdeeld, zodat in de eerste fase drie procent van de mensen in alle landen gevaccineerd wordt. Geen goed idee, zeggen de wetenschappers in Science.

'Het moet van de levensverwachting afhangen'

Herzog: 'Je houdt dan helemaal geen rekening met de schade die het virus aanricht omdat mensen overlijden of blijvende gezondheidsschade oplopen. Een verdeling puur naar aantallen inwoners betekent dat er een verlies zal zijn aan gezonde levensjaren, terwijl je dat had kunnen voorkomen. Dat is ethisch onjuist.'

De wetenschappers vinden dat het van iemands levensverwachting afhangt of hij het vaccin krijgt. Daarbij wordt gerekend met een mondiale standaard.