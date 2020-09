Noorden wil honderden miljoenen uit Brussel voor energietransitie

Het geld is beschikbaar in het Just Transition Fund (JTF). Het Nederlandse deel van dat fonds bedraagt zo'n 600 tot 700 miljoen euro.

Wat is het Just Transition Fund?

Het JTF is onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie. Dat fonds stelt geld beschikbaar om de economie en werkgelegenheid rond de fossiele industrie om te buigen naar een duurzame energieproductie en werkgelegenheid. In totaal zit er 17,5 miljard euro in het fonds, bedoeld voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Het is nog niet duidelijk welk deel van het fonds in Nederland belandt. Volgens de overheden bedraagt dit tussen de 600 en 700 miljoen euro. Het kabinet bepaalt hoe dit geld in Nederland wordt verdeeld. Het Noorden roept staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken daarom op een fors deel van het geld in Groningen, Friesland en Drenthe te laten landen.

Compensatie voor banenverlies

Het geld moet ervoor zorgen dat de geschatte 20.000 banen die op de tocht staan als gevolg van het stopzetten van de gaswinning, worden behouden. Daarom willen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen investeren in de ontwikkeling van waterstof, het vergroenen van de industrie en sturen op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten zich omscholen naar de energiebanen van de toekomst. Dit kan zorgen voor een nieuw sociaaleconomisch perspectief voor de regio.

'Wij zijn er klaar voor om de energietransitie in Groningen uit te bouwen', zegt commissaris van de koning René Paas. 'Het levert een nieuw soort banen en extra banen op. En die kunnen we heel goed gebruiken.'

In een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer roept het Noorden het kabinet op de claim te steunen.

