Splinternieuwe heliport wordt jaar na opening amper gebruikt

Het is 13 september 2019 als een ver gebrom de komst van een helikopter aankondigt. De gasten die zijn uitgenodigd voor de opening van de splinternieuwe Heliport Eemshaven turen met een drankje in de hand omhoog. Niet veel later zien ze een helikopter landen, met daarin onder anderen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die het nieuwe vliegveld komt openen.

Minister Eric Wiebes opende de heliport in september 2019 (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Langgekoesterde wens

De helikopter met Wiebes aan boord is de eerste die er landt. Ruim zeven jaar is er toegewerkt naar dit moment. Er is uitbreid overleg gevoerd met de omgeving, de overheden en natuur- en milieuorganisaties over de beste locatie voor de helihaven. De opening is dan ook een feestelijke gebeurtenis, waarmee een langgekoesterde wens van Groningen Seaports in vervulling gaat.

De heliport is met name bedoeld voor helikoptervluchten van en naar windparken op zee. Onderhoudspersoneel en gereedschap kan via het luchtruim op een snelle manier worden overgebracht. De Eemshaven verstevigt daarmee zijn positie als uitvalsbasis voor de offshore windindustrie, zo wordt er gezegd.

Ik hoop dat er de komende tijd niet wéér aanvullende voorwaarden opduiken Geert-Jan Schenkel - Luchthavenmeester

Maar een jaar later blijkt dat de helihaven na de komst van Wiebes nauwelijks vluchten heeft gekend. Meer dan vijf zijn het in het hele jaar niet geweest, terwijl gemikt werd op vijftien vluchten per dag. Alles wat vliegt rond de betonnen cirkel waar helikopters kunnen landen en opstijgen zijn vogels en insecten. Wat is er aan de hand?

Eerste nieuwe vliegveld sinds lange tijd

‘Het was voor het eerst in ruim 25 jaar dat er een nieuw vliegveld bij kwam in Nederland’, zegt Geert-Jan Schenkel. Hij is de luchthavenmeester in dienst van EMS Maritime Offshore (EMO), de exploitant van de helihaven.

EMO huurt de faciliteit van Groningen Seaports. ‘Doordat het al zo lang geleden was, was er geen standaard-checklist’, zegt Schenkel. ‘We moesten alles zelf uitvinden. Een kwestie van learning on the job? Ja.'

De locatie van de heliport (Foto: Groningen Seaports)

Internationaal vliegveld

Zo zijn er allerlei eisen van douane waaraan de helihaven moet voldoen. Want hoe klein ook, het gaat om een internationaal vliegveld. Er wordt immers buiten de twaalfmijlszone gevlogen als helikopters op weg zijn naar windparken op zee.

Er moest veel werk worden verzet om aan de voorwaarden van de douane te voldoen. Alleen op die manier kon de helihaven erkend worden als internationale luchthaven, met bijbehorend call-sign EHHE. Dat traject werd begin augustus van 2020 pas afgerond.

Luchtverkeersleiders

Ook werd duidelijk dat de heliport moest kunnen beschikken over luchtverkeersleiders. Die moeten kunnen communiceren via de VHF Band. Daar moest ook een vergunning voor komen én de luchtverkeersleiders in spé moeten een cursus volgen om de bevoegdheid te krijgen om ook echt te mogen zenden. Schenkel: ‘Door corona hebben die cursussen vertraging opgelopen, maar ze gaan nu in september van start.'

‘Ik hoop dat er de komende tijd niet wéér aanvullende voorwaarden opduiken’, verzucht de luchthavenmeester. ‘Maar goed, we willen alles goed geregeld hebben. Veiligheid staat voorop. Wanneer we nu echt van start gaan? Ik denk in het eerste kwartaal van volgend jaar.'

