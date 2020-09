Procedure over grondaankopen Het Groninger Landschap sleept voort

De zaak betreft een klacht die is ingediend door particuliere natuurorganisaties. Zij vinden dat de twaalf provinciale landschapsorganisaties en Natuurmomenten ten onrechte bevoordeeld zijn met subsidies van het Rijk voor de aankoop van gronden. De particuliere organisaties moeten dit soort uitgaven uit eigen zak betalen. Dat vinden ze oneerlijk en daarom hebben ze in 2008 een klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Deze klacht belandde uiteindelijk bij het Europees Hof. Dat stelde deze week de klagers in het gelijk. Maar dat betekent niet dat de door de Staat gesteunde organisaties subsidies moeten terugbetalen, zegt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap.

Procedure moet overnieuw

'Het Hof heeft een procedurele uitspraak gedaan, geen inhoudelijke. We zagen dit al aankomen. Het betekent dat de hele procedure over moet worden gedaan. We beginnen weer van voren af aan', aldus Glastra. Volgens hem komt het erop neer dat het ministerie van Landbouw de verstrekte subsidies had moeten melden bij de Europese Commissie. 'Dat zijn ze vergeten en daar hebben wij nu last van.'

Van het geld hebben we landbouwgrond gekocht bij het Zuidlaardermeer en het Reitdiep. Dat zijn nu prachtige natuurgebieden Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap

'Het geld is goed besteed'

Glastra maakt zich geen zorgen over de uiteindelijke afloop. 'Ik lig er niet wakker van. Het geld is goed besteed. We hebben er nuttige dingen mee gedaan, bijvoorbeeld de aankoop van landbouwgrond bij het Zuidlaardermeer en het Reitdiep. Dat zijn nu prachtige natuurgebieden. Bovendien hebben we de Staat achter ons staan.'

Maar wat als het geld wél moet worden terugbetaald? Glastra: 'Dan hebben we een probleem. Het gaat om miljoenen euro's. Dat geld hebben we niet op de plank liggen.'

'Alleen advocaten worden er beter van'

Het Groninger Landschap heeft in directe zin niets met de zaak te maken, zegt de directeur: 'De verhoudingen tussen ons en particuliere grondeigenaren is goed. Dit speelt vooral in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Het is een kwestie van jaloezie. De enige die er beter van worden, zijn advocaten. Die hebben ons bij elkaar al heel wat geld gekost.'

