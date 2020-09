Winschoter wordt jarenlang gepest, maar straalt in Holland's Got Talent

Tijdens zijn eerste auditie zorgt hij voor verbaasde blikken en bewondering van de juryleden. Bij Eva Jinek aan tafel donderdagavond vertelt de 26-jarige Doedens hoeveel moeite het hem kost om mee te doen aan de talentenshow. Het fragment is hier terug te zien.

'Mentaal doet nog meer pijn dan fysiek'

'Het pesten begon toen ik 6 of 7 was', vertelt Doedens. 'Het was vooral mentaal. Dat doet nog meer pijn dan fysiek. Dat is er ook wel aan te pas gekomen, hoor. Maar dat vergeet je weer.'

Doedens gaat uiteindelijk naar een andere school, maar het pesten gaat door. 'Het waren twee jongens. Zij weten het nu ook nog wel, denk ik', zegt de Winschoter. Jinek lacht: 'Die gaan zaterdag dan een sensatie beleven.'

'Ik had geen merkkleding'

Doedens weet nu nog niet waarom hij het 'pispaaltje' was. 'Ik was wel een kwetsbare, kleine jongen. Heel timide. Ik durfde niet van me af te bijten. Mijn ouders waren toen niet in goede doen qua financiën, dus ik had geen merkkleding. Mijn zus had dat ook niet, maar zij kon meer van zich afbijten.'

'Iedere dag verzon ik een smoes'

De ouders van Doedens stappen naar de schooldirectie en praten met de ouders van de pestkoppen. Het helpt allemaal niets. 'Ik denk dat het nu allemaal beter geregeld is op scholen, maar vroeger was het gewoon heel slecht', vertelt Doedens. 'Iedere dag verzon ik een smoes om niet naar school te hoeven. Ik kreeg ook echt last van buikpijn en hoofdpijn.'

Mijn zelfvertrouwen was zo beschadigd dat ik geen vertrouwen meer had in mijn eigen lichaam. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Romain Doedens

Paniekstoornis ontwikkeld

'Als dat jaar in jaar uit gebeurt, moet dat een mens wel veranderen', constateert Jinek. 'Mijn zelfvertrouwen was zo beschadigd dat ik geen vertrouwen meer had in mijn eigen lichaam. Ik dacht dat ik dood zou gaan. Hierdoor heb ik een paniekstoornis ontwikkeld', antwoordt Doedens.

In een hogere toon zingen

Presentator Humberto Tan van Holland's Got Talent is op de hoogte van Doedens' verleden. 'En dan besluit hij ook nog vlak voor zijn auditie om in een hogere toon te zingen. Dat is al lastig voor iemand met heel veel ervaring. Romain heeft drie keer in zijn leven voor een groter publiek gestaan.'

Een optreden van Romain Doedens in De Klinker in Winschoten.

Tranen van het verleden

Doedens zingt tijdens zijn auditie de ballad 'All I want' van Kodaline. Tan beschrijft hoe die auditie ging. 'Dan loopt hij die dertig meter naar de microfoon en dan zie je hem een beetje wankelen. Ik weet hoe lastig dat liedje is. Er zit een heel hoge toon in. Ik hoop zo: blijf op die rails, haal die hoge toon, want jij moet hier weggaan met het grootste gevoel van zelfvertrouwen ter wereld.'

Tan ziet ook wat het optreden doet met de ouders en de zus van Doedens. 'Toen Romain begon met zingen, begon zijn zus met huilen en ze hield niet meer op. Dat waren tranen van het verleden.'