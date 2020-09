Niet langs het parcours, maar vanaf de bank kijken naar de Tour

Vanwege het coronavirus is de Tour dit jaar in september en niet in hartje zomer. Elk jaar parkeert de familie Bakker z'n camper langs het parcours in Frankrijk om de actie van dichtbij mee te maken. Dit jaar ging dat niet.

Te risicovol

‘Net als alle andere dingen is ook dit anders. We hebben besloten een jaartje over te slaan. Nu kijken we af en toe even tussen het werk door’, vertelt Marian.

Elk jaar gaat de familie Bakker met de camper naar de Tour (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘We hebben nog wel even overwogen om heen te gaan, maar als we daarna in quarantaine moeten komt dat ons niet uit. We zijn beide zelfstandige ondernemers en dat kunnen we ons niet veroorloven’, legt Ron uit.

Rennend de berg op

Bladerend door de fotoboeken worden herinneringen opgehaald. ‘Och ja, dit is de Mont Ventoux. Dat was apart om te zien. Een wielrenner die een berg omhoog rent in plaats van fiets’, zegt Ron. Hij refereert aan Froome, die in 2016 bovenop een motor klapte en daarna een kapotte fiets had.

‘Hij bedacht zich niet en nam de benen. Dat gebeurde vlakbij waar wij stonden en dat is wel één van de bijzonderste herinneringen die ik heb aan de tour.’

De liefde voor de Tour ontstaat in 2007 als Ron en Marian samen met de kinderen een etappe bekijken. ‘Als je er één keer geweest bent, ben je eigenlijk wel een beetje verslaafd. De kinderen vonden het ook prachtig’, zegt Marian.

Mini camping op locatie

Een paar dagen voor de etappe wordt de camper geparkeerd op de berg. ‘Dat doen we dan in overleg met vrienden die we in de loop der tijd hebben leren kennen. We gaan dan samen ergens staan’, legt Marian uit. ‘Mensen verklaren ons wel eens voor gek. Maar er is genoeg te doen. De omgeving is vaak prachtig en ik fiets zelf dan ook wel eens de berg op en af.’

Elke keer is weer anders en er valt genoeg te zien Ron Bakker

Ook tegen de sfeer kan volgens het stel nog steeds geen vijfsterrencamping op. Ron: ‘Elke keer is weer anders en er valt genoeg te zien.

Beroemd zijn ook de aardappelen die door de vriendengroep meegenomen worden. Hoe ver ze ook van de bewoonde wereld af zitten. Er wordt altijd zelf patat gemaakt. ‘Ja, dat hoort er echt bij. We hebben het al jaren heel gezellig met elkaar’, merkt Marian op.

Marian en Ron missen de sfeer op de bank. Marjan: ‘Normaal staat dan een hele dag in het teken van de Tour. Nu is het er een beetje tussendoor. Maar we hopen volgend jaar gewoon weer naar Frankrijk te kunnen.'

Ron en Marian Bakker volgen de tour vanaf de bank (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

