Zonder bekende het ziekenhuis in: 'Mijn man begrijpt niet wat de arts zegt'

Sinds hij een hersenvliesontsteking heeft gehad, begrijpt Jakob Fluks uit Slochteren geen gesproken taal meer. Tijdens afspraken in het ziekenhuis vertaalt zijn vrouw Marion alle woorden van de specialist voor hem in gebarentaal.

Maar sinds de overheid de anderhalvemetermaatregel instelde, wordt haar gevraagd om in de wachtruimte te blijven. Ziekenhuizen drukken patiënten op het hart om, waar mogelijk, alleen naar hun afspraken te gaan, zodat iedereen genoeg afstand kan houden.

'Frustrerend om telkens dezelfde discussie te voeren'

'Ik heb bij de deur telkens dezelfde discussie', zegt Marion. 'Dat mijn man niets verstaat en dat het ziekenhuis geen gebarentolk heeft. Maar dan gaat hij toch alleen. Het is heel frustrerend.'

Mensen die niet zonder hulp naar een afspraak kunnen, mogen van de arts met toestemming vooraf een begeleider meenemen. Maar ook dan komt de boodschap niet altijd aan bij de gastheren- en vrouwen bij de deur. 'Ik moet vaak wachten, maar word dan toch weer opgehaald omdat mijn man niets verstaat', zegt Marion.

Toestemming geeft geen garantie op toegang

Ook Romy uit Scheemda had toestemming om haar partner mee te nemen naar haar behandeling in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Maar ook hij werd tegengehouden. 'Ik had van tevoren de arts gebeld om te vragen of hij mee mocht, omdat ik niet wist hoe ik op de behandeling zou reageren. Ik kreeg te horen dat dat geen probleem was. Toen hij toch moest blijven wachten, snapte ik er niets meer van.'

Er is niet alleen onbegrip voor de maatregel. Annie uit Delfzijl reageert: 'Ik geef het ziekenhuis groot gelijk. Ze doen het voor uw en mijn gezondheid. Als je voor een naar gesprek naar een arts moet, is er altijd wat te regelen. Als ik mijn man naar het ziekenhuis moet brengen, doe ik in de tussentijd boodschappen in Scheemda en als hij klaar is, stuurt hij een appje. Het is geven en nemen in het leven.'

Als je niets in het ziekenhuis te zoeken hebt, blijf daar dan weg Max uit Finsterwolde

Daar sluit Max uit Finsterwolde zich bij aan. 'Toen ik afgelopen week in het OZG in Scheemda was, waren er een hoop mensen die hun partner, vriend of vriendin bijstonden. Of dit allemaal nodig was, dat is maar de vraag. Ik ben van mening: als je er niks te zoeken hebt, blijf daar dan weg.'

