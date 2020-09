'Toen ik met mijn zaklamp scheen, bleek er iemand te liggen'

Dat er zo nu en dan jongeren rondhangen op het plein van basisschool De Vuurtoren, daar kijken wijkbewoners niet meer van op. Maar een steekpartij met dodelijke afloop? Dat hadden ze in deze wijk niet kunnen voorzien, is het beeld dat omwonenden schetsen.

De ochtend na het incident is de omgeving rondom de school volledig afgezet met politielinten. Forensisch experts gehuld in witte pakken lopen af en aan naar busjes om mogelijke sporen veilig te stellen. Een paar uur later zijn de linten opgeborgen en is nergens meer politie te bekennen.

Kinderen spelen onbezorgd op het schoolplein (Foto: Stef Bandstra/RTV Noord)

De zon komt door. Even lijkt het een normale dag. Er komen twee kinderen aangerend, die op een van de speeltoestellen op het schoolplein klauteren. De jongens zitten in groep 6 van De Vuurtoren en hebben 'vanwege wat er gebeurd is' een dag vrij, iets dat ze 'niet heel erg vinden', zo vertellen ze. Onbezorgd schommelen ze heen en weer. Een surrealistisch beeld.

Niets vernomen

Iets verderop kijkt een oudere man met een verontruste blik voor zich uit. Hij stelt zich voor als Louis Korenhof (76). Al zeker vijfentwintig jaar woont hij in een hoekwoning aan de Vaargeul, pal naast de basisschool. 'Ik ging vannacht rond half één slapen. Altijd voordat ik naar bed ga kijk ik even onder de lamellen door, of ik nog iets zie op straat. Het gekke is dat ik er helemaal niks van vernomen heb. Ik kan daar echt niet bij.'

Omwonende Louis Korenhof (Foto: Stef Bandstra/RTV Noord)

'Er zijn hier bijna iedere dag jongeren op het schoolplein', vertelt hij. 'Die hangen hier dan een beetje rond en drinken weleens wat. Ze lijken het dan best naar hun zin te hebben. We hebben er ook eigenlijk nooit last van.'

Een andere buurvrouw, die uitkijkt op de school, kan er ook maar niet over uit dat ze niets van de steekpartij gemerkt heeft. 'Ik heb zelfs met de ramen open geslapen. Dat is toch gek? Je zou zeggen dat je wel geschreeuw hoort als zoiets gebeurt.'

Getuige

Het slachtoffer werd gevonden door twee wijkbewoners, die iets na middernacht nog even de hond uitlieten. Een buurvrouw weet hun huis aan te wijzen.

De Vaargeul in Lewenborg (Foto: Stef Bandstra/RTV Noord)

Na de eerste keer aanbellen wordt er niet opengedaan. Bij een tweede poging, een kwartier later, slaat een hond aan. Er klinkt gerommel. Een jongeman komt de tuin in, gevolgd zijn vader. Anoniem willen ze hun verhaal wel doen.

'We liepen ons gebruikelijke rondje met de hond, toen mijn zoon een fiets op het schoolplein zag staan', zegt de vader, die nog zichtbaar is aangeslagen. 'Dat vonden we verdacht. We dachten eerst aan een inbreker, maar toen zag mijn zoon een jas liggen.'

Ik vond het nogal eng dus we zijn ook niet dichterbij gegaan Man die het slachtoffer vond

Het is die avond donker en regenachtig. De twee mannen vertrouwen de situatie niet en besluiten om terug om thuis een zaklamp te halen. 'Toen we terugkwamen en ik met mijn zaklamp scheen, bleek er iemand op het schoolplein te liggen.'

Ze bellen direct 112. 'Ik vond het nogal eng, dus we zijn ook niet dichterbij gegaan. We hebben ook geen bloed gezien.' Als de politie aankomt wordt tevergeefs een reanimatiepoging gedaan. Later bezwijkt het 19-jarige slachtoffer aan zijn verwondingen.

Het is de afgelopen tijd ook relatief rustig geweest Jacques de Krom - WIJ Groningen

Vader en zoon krijgen slachtofferhulp aangeboden, maar weigeren dit. 'We hebben genoeg aan elkaar. We hebben het allebei meegemaakt dus kunnen er samen over praten.'

Schok in de wijk

Sinds 2015 zijn in Lewenborg zo'n veertig medewerkers van wijkteam WIJ Groningen actief. Zeven dagen per week zijn ze in de straten te vinden. 'Deze hangplek zorgt wat ons betreft niet voor overmatige overlast door jeugd', zegt woordvoerder Jacques de Krom.

'Het is de afgelopen tijd ook relatief rustig geweest. Maar zo'n gebeurtenis kun je natuurlijk nooit voorzien.' WIJ Groningen zet komend weekend, naast de gebruikelijke rondes, wel extra personeel in om met bewoners in gesprek te gaan.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen laat in een officiële reactie weten steun te betuigen aan familie en vrienden van het slachtoffer. 'Geheel begrijpelijk heeft dit ernstige incident voor geschokte reacties gezorgd in Lewenborg en specifiek in de directe omgeving van de basisschool waar het slachtoffer gevonden is. Vanuit de gemeente is er contact met de leiding van de school, die vandaag gesloten is gebleven.'

De politie heeft vrijdag drie verdachten aangehouden vanwege de dodelijke steekpartij. Het gaat om twee 17-jarige jongens en een 18-jarige vrouw uit Groningen.

Lees ook:

- Drie tieners aangehouden vanwege dodelijke steekpartij in Stad

- Slachtoffer dodelijke steekpartij op schoolplein is 19-jarige Stadjer