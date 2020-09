Eerst docent, nu succesvol ondernemer: 'Het is ons een beetje overkomen'

In het huidige pand aan de Lloydsweg in Veendam kun je je nog net een weg banen langs de schappen met duizenden artikelen. Het is er duidelijk te klein en een naastgelegen pand wordt binnenkort ingericht. Extra vierkante meters zijn nodig om de bedrijfslogistiek op niveau te houden.

Ettema (39) uit Veendam en Vos (44) uit Sappemeer waren techniekdocenten en hielden zich naast school bezig met het vak van meubelmaker. Van daaruit werd de stap naar de online verkoop van professioneel meubelbeslag gemaakt.

Bedienen op maat

Ze zoeken het vooral in het bedienen van klanten op maat. Het gaat enerzijds om het bereiken van klanten voor de vervangingsmarkt en anderzijds om wat grotere bedrijven, de kleine zelfstandigen, meubelmakers en doe-het-zelvers. Klanten die er baat bij hebben om heel gericht per stuk of in bulk meubelbeslag aan te schaffen.

Medewerkers verzamelen bestellingen (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Het ging wringen

In 2012 werd hun bedrijf Duovorm ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in 2013 ging de website online. Er werd een faillissementspartij opgekocht, waarmee de eerste voorraad een feit was. ‘Pakketjes voor klanten brachten we toen zelf nog naar de supermarkt om ze afgeleverd te krijgen bij klanten’, weet Vos nog. Vervolgens begon het allemaal snel te wringen. Tot laat in de avond mails beantwoorden en tijdens de pauzes klanten bellen die vragen hadden.

Toen in 2016 de schuurtjes van Ettema en Vos uitpuilden, werd een bedrijfspand gehuurd. ‘We hebben er toen eerst voor gekozen om nog twee dagen voor de klas te staan, zodat iedere dag iemand op de zaak aanwezig was’, blikt Vos terug. Dat ging goed, want nog geen jaar later was het pand te klein.

We waren ervan overtuigd dat er meer in zat Niels Ettema - Directeur en oprichter Duovorm

In 2017 werd definitief voor Duovorm gekozen en namen de twee ondernemers ontslag als docent. Ettema hierover: ‘We waren ervan overtuigd dat er meer in zat', zegt hij.

'We wilden niet het gevoel hebben een kans te laten liggen. Er zat geen geleend geld in het bedrijf en terug naar het onderwijs kan altijd nog, dachten we’, vult Vos aan.

Kast in hotelkamer eerst

Het huidige pand aan de Lloydsweg werd gehuurd en de passie werd gevolgd. Begin met beiden over meubelbeslag en de glinstering in hun ogen verraadt alles. Het gaat zelfs zover dat bijvoorbeeld bij het betreden van een hotelkamer eerst de kasten geïnspecteerd worden om te zien welk merk scharnier gebruikt is. ‘Dan ben je echt besmet’, concludeert Vos lachend.

De groei zette snel door. Ettema. ‘Het nieuwe pand was eerst heel groot en we dachten dat we lang vooruit konden, maar dat viel tegen.’

De eerste twee stagiaires kwamen uiteraard via het Aletta Jacobs College en zij zijn nog altijd werkzaam bij Duovorm. ‘Dankzij hen hadden wij tijd om de website te verbeteren, omdat we zelf de bestellingen niet meer hoefden af te handelen’, legt Ettema uit. Inmiddels zijn er 28 mensen in dienst.

Het huidige pand aan de Lloydsweg in Veendam (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Reden succes onbekend

Een helder antwoord krijgen op de vraag waarom Duovorm zo’n snelle vlucht heeft genomen, is lastig. Beide eigenaren weten het niet precies. Vos doet een eerste poging. ‘We zijn geen rasondernemers, maar hebben een markt aangeboord die goed loopt. Het is ons een beetje overkomen en daar zijn we met beleid mee omgegaan, denk ik.’

Zo werden financieel geen buitensporige risico’s genomen en lukte het om de organisatie gestaag mee te laten groeien met de opmars van de onderneming. Pas recent is voor het eerst personeel aangenomen op basis van verwachte expansie in plaats van op feitelijke groei.

Niet onnodig geld uitgeven

Vos vertelt dat van veel producten eerst een paar ingekocht worden. ‘We kijken of het loopt. We hebben het misschien één of twee keer gegokt, maar dat doen we eigenlijk nooit. Geen geld uitgeven dat niet nodig is.’

We hebben zelf meubels gemaakt, zitten in het wereldje en weten wat we verkopen Niels Ettema - Idolaat van meubelbeslag

Ettema ziet een andere reden. ‘Bij ons kan alles per stuk besteld worden. Misschien iets duurder, maar veel merkonafhankelijke producten op de plank hebben liggen vinden we belangrijk. Veel van onze klanten blijken alles graag via één punt in te willen kopen.’ Misschien zegt Ettema aansluitend wel het belangrijkste. ‘We hebben zelf meubels gemaakt, zitten in het wereldje en weten wat we verkopen.’

Daarnaast is een goede website voor een webshop uiteraard belangrijk. Ettema houdt zich bijna fulltime bezig met het doorontwikkelen hiervan. ‘Dat moet ook wel. Meubelbeslag is geen sexy product, maar we hebben wel meer dan tienduizend artikelen te koop. En er moet klantbeleving zijn op de website. Daar moet je steeds aan werken.’

Schappen met meubelbeslag (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Stapel planken

‘En dan staat er nog meer niet op de site dan wel’, vult Vos aan. ‘We zoeken net even naar andere producten dan de grote leveranciers. Zo hebben we bijvoorbeeld de grootste collectie plankdragers van Nederland.’ Meubelbeslag is domweg nodig, weet Ettema. ‘Zonder meubelbeslag is een kast slechts een stapel planken.’

Er gaan zo’n 140.000 bestellingen per jaar de deur uit. Goed voor honderdduizenden artikelen. Om alles in de schappen te hebben is meer ruimte nodig. In oktober komt er zeshonderd vierkante meter bij om de groei van Duovorm bij te benen.

Niet achterover leunen

Wat kan ervoor zorgen dat succesverhaal abrupt onderbroken wordt? Ettema moet even nadenken. ‘Amazon misschien, maar dan winnen wij het op klantvriendelijkheid. En we zijn natuurlijk afhankelijk van Google. Als een concurrent veel betaalt voor de beste vindbaarheid, wordt het voor ons lastig. Maar hoe lang kan een partij dat volhouden?’

‘Of zelf achterover leunen en verslappen’, zegt Vos gedecideerd.

Ik heb er tot nu toe geen dag spijt van gehad Ferniand Vos - Directeur en oprichter Duovorm

Voorlopig komt er aan de ontwikkeling als het aan Ettema en Vos ligt voorlopig geen eind. Er zijn plannen om de website Engelstalig te maken en daarnaast gaan productvideo’s hun entree maken. Een volgend hoofdstuk in het ondernemersboek van beide meubelbeslagliefhebbers, die het onderwijs absoluut niet missen.

Stap durven nemen

‘Onderwijs is leuk, maar ondernemen is leuker. We hebben tot nu toe veel lol gehad en veel geleerd. Soms moet je een nieuwe stap durven zetten’, roept Ettema met een glimlach op zijn gezicht. Vos gniffelt instemmend mee. ‘Ik heb er tot nu toe geen dag spijt van gehad.’