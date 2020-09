Coalitie lijkt woonvisie Stadskanaal te redden: 'Wel jaarlijks evalueren'

De vier partijen vinden het niet per se een goed doortimmerd plan, maar voelen ook niets voor de optie van de oppositiepartijen SP, PvdA, GemeenteBelangen en D66. Die vinden dat het stuk terug naar de tekentafel moet, wat zorgt voor minimaal een half jaar vertraging.

'Er moet gebouwd worden'

'In de huidige woonvisie zit de boel op slot', zegt ChristenUnie-raadslid Ingrid Sterenborg. 'Er kan niet gebouwd worden. In de nieuwe woonvisie is er weer ruimte voor bouwprojecten. Daarom stemmen wij voor. Wel willen we jaarlijks evalueren om in te spelen op veranderende behoeften.'

CDA-raadslid Aike Maarsingh is dezelfde mening toegedaan. 'Het stuk is nog te voorzichtig, maar we moeten weer aan de slag. Als 't stuk weer terug naar de ambtenaren gaat, zijn we zo een half jaar verder. Dat kan niet. Er moet gebouwd worden.'

Ook VVD-voorman Hans Klopstra denkt in te stemmen met het stuk, al wacht hij nog even het antwoord van wethouder Goziena Brongers af. 'Ik heb nog wel wat vragen.'

Terug naar tekentafel

Lokaal Betrokken steunt het stuk. 'Het is eigenlijk geen visie of plan, maar een half stuk. We zijn wel voor, maar er moet wel periodiek geactualiseerd worden. We komen met een amendement dat er in elk geval een keer per jaar wordt geëvalueerd.'

SP, PvdA, GemeenteBelangen en D66 vinden dat het stuk terug moet naar de tekentafel, omdat er teveel dingen niet zijn genoemd in de ogen van deze partijen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren.

Vijftig woningen

In de woonvisie staat dat er weer beperkt ruimte is voor nieuwbouwprojecten naast de al bestaande plannen. Het gaat om vijftig woningen, die overwegend in Stadskanaal zullen worden gebouwd. In de omliggende dorpen Musselkanaal, Onstwedde, Mussel en Alteveer staan nieuwbouwprojecten nog grotendeels op slot.



