Cafés in centrum Stad dicht vanwege coronaperikelen: 'Op deze manier is er geen zak aan'

Twee cafés in de binnenstad van Groningen hebben hun deuren gesloten vanwege coronamaatregelen. Club Kiwi in de Peperstraat moet een week dicht wegens overtreding van de regels, Wolter Wolthers in de Poelestraat sluit de deuren om een andere reden.

Op de Facebookpagina van café Wolter Wolthers staat dat de zaak met onmiddellijke ingang dichtgaat. 'Op deze manier is er geen zak aan.'

Uit het bericht is op te maken dat de coronamaatregelen ervoor zorgen dat de lol ervan af is om nog langer open te blijven. 'Avondklok, sta-verbod, dagelijkse strooptochten door handhaving en lege straten: de Groningse nacht is helaas professioneel doodgemaakt door politieke angstkonijnen.'

Dansen waar dat niet mag

Club Kiwi houdt de moed er nog in. Dit café moet verplicht een week dicht omdat bij controle bleek dat de coronaregels niet werden nageleefd. Daar is de eigenaar van Club Kiwi het overigens niet mee eens; een undercover-toezichthouder zou hebben gedanst in een zaal die niet open was, zodat medewerkers van de club deze persoon niet konden aanspreken op zijn of haar gedrag.

'We betreuren het besluit van de gemeente en voelen weinig steun vanuit de gemeente voor de horecaondernemingen. Door op deze manier te handhaven en medewerkers van de gemeente expres te laten dansen, wordt het ons extra moeilijk gemaakt', laat Club Kiwi weten op haar Facebookpagina. Zij roepen iedereen die het niet met het huidige gemeentebeleid eens is, op om hun oproep te delen.

Donatielink voor spetterend heropeningsfeest

Overigens heeft Wolter Wolthers een originele manier gevonden om vaste bezoekers alsnog op een feest te kunnen trakteren. Het café heeft een donatielink geopend, waarop bezoekers naar eigen inzicht een bedrag kunnen doneren. 'Elke euro helpt jouw favo-club deze tijd door. Doneer en krijg toegang tot het spetterende heropeningsfeest', besluit Wolter Wolthers het bericht.

Wolter Wolthers en Club Kiwi zijn niet de eerste uitgaansgelegenheden die de deuren sluiten vanwege de coronaregels. Eerder was dat ook al het geval bij Bordeaux in de Peperstraat, de Tapperij aan de Grote Markt, RGB Bar Silent Disco in de Gelkingestraat en in diezelfde straat Gelkinge 9.

Lees ook:

- Vier horecazaken Stad dicht na coronaovertreding

- Stadse horeca wil financieel noodpakket: 'We worden meer gestraft dan geholpen'

- Club Kokomo: 'Wij kunnen niet open als anderhalve meter afstand nodig is'