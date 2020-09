Boerderijbrand Roodeschool werd veroorzaakt door kinderen

Donderdagmiddag meldden drie kinderen onder de twaalf jaar en hun moeders zich bij de politie. De kinderen uit de gemeente Het Hogeland vertelden dat ze in de boerderij waren geweest en weer weg waren gegaan. Twee zijn teruggegaan naar de boerderij en zijn verantwoordelijk voor de brand.

'Gezien de leeftijd van de kinderen zijn ze niet aangehouden en wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. Ze zijn strafrechtelijk niet vervolgbaar', zegt de politie.

Situatie kent alleen verliezers

De situatie kent alleen maar verliezers., zegt de politie. De familie Klok, van wie het pand is, beaamt dat. Het gezin is eerder teruggekomen van vakantie om vandaag de schade op te nemen.

'Het enige wat de brand heeft overleefd is een plastic paars sleetje. Dat ding daar. De rest is allemaal afgebrand', zegt Monique Klok emotioneel. 'Ik ben zo blij dat we de paarden er hebben weggehaald want anders waren die ook verbrand.'

Peter en Monique Klok wonen al ruim drie jaar niet meer in de boerderij omdat het er onveilig was. Door de aardbevingen werd de woning onbewoonbaar verklaard.

'we hebben niks meer'

'Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren en waar wij recht op hebben', zegt Monique Klok. Samen met haar man en haar dochter loopt ze gedesillusioneerd rond over het terrein. De toekomst is voor het gezin een groot vraagteken. 'Door alle aardbevingsstress zijn we ons huis kwijt. De inboedel zijn we kwijt. We zijn ons geld kwijt. We hebben niks meer.'

