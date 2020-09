Ook Groningse testlocaties raken overbelast: ‘Wij moeten vijf dagen wachten’

Op dinsdag voelen studenten Nik en zijn vriendin Inge zich niet lekker: ze zijn verkouden, hebben hoofdpijn en Inge is kortademig. ‘Ik moest twee minuten bijkomen toen ik de trap was opgelopen.’ Een dag later hebben ze allebei afwisselend verhoging en koorts.



‘Toen gingen we gelijk bellen om ons te laten testen’, vertelt Nik. Maar ze vangen bot. De vrouw aan de andere kant van het landelijk nummer om een testafspraak te maken vertelt: er is de komende dagen geen plek meer voor jullie.

Nieuwe testlocatie

Wanneer er een gaatje vrij komt? Nik en Inge hebben geen idee. ‘Ze konden ons gewoon niet helpen en ook geen inschatting maken. We moesten de website coronatest.nl in de gaten houden en daar wachten tot er plek is’, vertelt Nik.

Weer een dag later lukt het Nik om een afspraak te maken. Drie dagen later, zondag, kan hij terecht bij de nieuwe testlocatie aan de Europaweg in Stad. Tot die tijd zitten hij en zijn vriendin isolatie.

'Sketchy'

Inge heeft meer geluk. Het lukt haar om een plek te krijgen. ‘Via via hoorde ik dat er zondag wel plek was in het UMCG. Toen ik belde was er net een afspraak vervallen en kon ik vrijdag al terecht. Maar het gekke is: het stond niet op de de website. En daar zou juist de meest recente informatie staan.’

Het verbaast Nik dat hij zo lang moeten wachten op een test. ‘Het is toch best sketchy.’ Een derde huisgenoot heeft ook klachten en zit met Nik en Inge thuis. ‘We kregen allemaal op hetzelfde moment deze klachten. Dan denk je toch wel: dit is misschien wel corona.’

Inge is minder bezorgd: ‘Volgens mij valt het mee en is het geen corona. En als het wel zo is, dan valt het nog wel mee met deze klachten’.

Opschalen waar mogelijk

De GGD Groningen bevestigt dat het druk is bij de testlocaties. Bij het UMCG, aan de Europaweg en in Veendam wordt op volle toeren getest. 'Donderdag hebben we 878 mensen getest', zegt woordvoerder Mark Dijkhuis. 'Dat zijn er tientallen meer dan we eerder deze week konden. We doen er alles aan om op te schalen.'

De Groningse GGD weet niet precies hoe lang de wachttijd in Groningen is. Dat komt volgens de GGD doordat de afspraken landelijk worden ingepland.

Beperkte testcapaciteit

De landelijke GGD GHOR ziet in elk geval dat er dagelijks duizenden aanvragen meer zijn dan de testcapaciteit. 'Donderdag werden er ongeveer 32.000 afspraken gemaakt, terwijl we er zo'n 27.000 aankunnen', zegt een woordvoerder. De GGD doet opnieuw de oproep om je alleen te laten testen bij klachten.

De volledige namen van de in het artikel genoemde personen zijn bekend bij de redactie

