Opnieuw coronabesmetting in COA-opvang Ter Apel

Opnieuw is een bewoner van het aanmeldcentrum in Ter Apel positief getest op corona. De persoon is op de opvanglocatie in quarantaine geplaatst.

Vorige week bleek dat twee asielzoekers, die nog maar kort in Nederland waren, besmet waren met het coronavirus. Ook zij zijn op locatie in quarantaine geplaatst.

In totaal zijn nu drie inwoners van de opvang in Ter Apel positief getest op het virus. 'Inmiddels is zeker één van hen weer hersteld', laat een woordvoerder van het Centraal Orgraan opvang asielzoekers (COA) weten.

Uitbraak in Delfzijl

Vorige maand was er in het azc in Delfzijl een corona-uitbraak. Het COA maakte half augustus bekend dat twaalf bewoners besmet waren met het virus. Een week later stond te teller op 25. Uiteindelijk werden (besmette) asielzoekers overgeplaatst naar het leegstaande azc in Musselkanaal.

Volgens het COA en burgemeester Jaap Velema is de situatie in Ter Apel anders en zijn de besmettingen beter te beheersen. 'Ter Apel is een heel modern azc, in tegenstelling tot Delfzijl', zei Velema vorige week.

COA zoekt extra opvangplekken

Het COA zoekt nog panden die gebruikt kunnen worden als 'uitwijklocatie'. Besmette asielzoekers moeten daar apart opgevangen worden als er sprake is van een grote uitbraak.

Ook is de organisatie op zoek naar extra reguliere opvangplekken. Op die manier wordt er in bestaande azc's meer ruimte gecreëerd zodat grote uitbraken minder snel plaatsvinden.

