Mollema verliest dikke minuut: 'Het had erger kunnen zijn'

Bauke Mollema van Trek-Segafredo in actie in de Tour (Foto: David Stockman/ANP )

Op 35 kilometer voor de finish van de zevende etappe zat Mollema te ver van achteren toen er door de wind en het hoge tempo waaiers ontstonden. Terugkomen lukte niet. 'Het tijdverlies is te veel en dat is natuurlijk jammer in zo'n rit. Ik zat te ver van achteren toen het brak; ik had niet verwacht dat het op die plek zou gebeuren', vertelde hij aan de finish.

Twee keer fietswissel

De schade viel nog mee. De tweede groep met ook ploeggenoot Richie Porte kwam één minuut en 21 seconden later over streep dan ritwinnaar Wout van Aert.

'Gelukkig had ik die jongens erbij en hebben we nog heel hard naar de finish gereden. Vandaar dat de schade me nog meevalt, het had veel erger kunnen zijn', aldus Mollema, die in de etappe ook nog twee keer van fiets wisselde. 'Maar dat deed ik op rustige momenten en had verder geen invloed op mijn koersverloop.'

Achttiende

Mollema zakte van de elfde naar de achttiende plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op geletruidrager Adam Yates bedraagt 1.34.