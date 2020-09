Buijs over spitsenprobleem: ‘Zegt heel veel over de situatie waar we in zitten’

De zoektocht naar een nieuwe spits duurt inmiddels zo’n zeven maanden. Op 31 januari zag de Trots van het Noorden Kaj Sierhuis vertrekken naar het Franse Stade Reims.

Met Daishawn Redan werd een tussentijdse oplossing gevonden, maar een definitieve vervanger wist technisch directeur Mark-Jan Fledderus nog steeds niet te vinden.

'Kans voor jonge jongens'

‘Mark-Jan is al maanden, met alle middelen, keihard bezig om een spits te halen’, zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs vlak na de 3-3 tegen NEC. ‘Op dit moment is hij er nog niet, dus doen we het met de jongens die er wel zijn. Dit geeft voor een aantal jonge spelers wederom kansen om zich te laten zien.’

Het volledige interview met FC Groningen-trainer Danny Buijs

‘De insteek is ook dat er iets bij gaat komen, dat is duidelijk’, vervolgt Buijs. ‘De markt is tot begin oktober open. We zitten niet in de situatie dat als we morgen een speler willen, hij ook morgen bij ons is.'

'Dat heeft met financiën en status te maken. We zijn geen Manchester City of Bayern München. Het zegt blijkbaar heel veel over de situatie waar we in zitten als club dat er nu nog geen spits is’, aldus de hoofdtrainer van de FC.

Linksback ook op verlanglijst

Naast een spits hoopt Buijs dat er nog meer spelers aan de jonge selectie van FC Groningen worden toegevoegd. ‘We zijn zeker nog op zoek naar twee of drie spelers.’

Met het vertrek van Amir Absalem en de blessure van Gabriel Gudmundsson is de linksbackpositie erg dun bezet. ‘Het kan zijn dat daar inderdaad nog iets toegevoegd gaat worden’, vertelt de oefenmeester.



