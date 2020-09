Leekster Eagles verliest bij terugkeer in de eredivisie

Amysoft Leekster Eagles heeft bij de rentree in de eredivisie een ruime nederlaag geleden. De Hommel uit Den Bosch won in Sportcentrum Leek met 7-3.

In zaalvoetbal is veel mogelijk, maar een snelle 2-0 achterstand ombuigen bleek teveel gevraagd voor de thuisploeg. Het team uit Brabant is te ervaren om zo'n voorsprong uit handen te geven. Toch gloorde er even hoop voor de Leeksters toen Rochendy Contansia op fraaie wijze de aansluitingstreffer maakte. Het was in een fase waarin Leekster Eagles veel passie en strijd toonde. Constansia had twee minuten voor zijn succesvolle uithaal geel gekregen na een fikse overtreding.

De gelijkmaker kwam er niet ondanks een aantal kleine kansjes. Een minuut voor rust kreeg het team van stand-in coach Ite Hoolsema een harde les in effectiviteit. De hele verdediging werd omver gespeeld en de afronding was beheerst. De marge bij rust was weer twee, 3-1 voor De Hommel.

Er was amper tien seconden gespeeld in de tweede helft toen international Yoshua St Juste een grote kans om zeep hielp. Een beslissend moment in de wedstrijd. De Hommel liep daarna uit naar 5-1. St Juste maakte nog wel 5-2. In de slotfase bepaalde Constansia met zijn tweede treffer de eindstand op 7-3.

