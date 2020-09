Groningers door in de The Voice Senior: 'Dit is een droom'

Johan Haak kan niet geloven dat hij door is naar de volgende ronde (Foto: Screenshot The Voice Senior)

In navolging van Imca Marina plaatsten vrijdagavond nog eens drie Groningers zich voor de volgende ronde van het tv-programma The Voice Senior. Gina de Boer uit Veendam, Johan Haak uit Bedum en Ronald Nihot uit Leek zongen zich naar The Battles.

De Boer (62) overtuigt juryleden Frans Bauer, Gerard Joling en Angela Groothuizen om hun stoel te draaien. 'O, man, dat jullie draaien', stamelte de Veendamse na haar laatste noten. 'Ik had verwacht dat niemand zou draaien voor mij.' Groothuizen zag dat het optreden van De Boer iets deed met het publiek. 'Het was jouw feestje', vult Bauer aan. 'Het is bijzonder dat je dat kunt, dat is magie.' Joling voegt eraan toe: 'Ik heb genoten, wat een lekker wijf ben je'. Uiteindelijk valt de keuze op Groothuizen als coach.

'Niet normaal dit'

Haak (60) kiest dezelfde route als De Boer. Hij weet met You To Me Are Everything van The Real Thing eveneens de stoelen van Bauer, Joling en Groothuizen te draaien. 'Niet normaal dit', reageert hij emotioneel. 'Dit is mijn droom. Na 53 jaar sta ik hier, dat is een stuk erkenning.' Samen met dochter Judith geeft hij nog een toegift, waarna de keuze voor een coach volgt. Hij voegt zich bij Team Groothuizen, waar hij dus provinciegenoot De Boer treft.

'De gitaar maakt het af'

Het zijn de mannelijke juryleden die vallen voor de zangkwaliteiten van Nihot (63). 'Ik vind het interessant dat je ook gitaar speelt', zegt Bauer over het optreden van de Leekster. Hij vertolkt Give A Little Bit van Supertramp. Joling is het met zijn collega-jurylid eens. 'Het blijft een lastig liedje. Ik vond het heel knap. Die gitaar erbij maakt het af. Ik heb ervan genoten. Nihots keuze voor een coach valt op Joling.

Vier Groningers tot nu toe

Daarmee komt het aantal Groningse deelnemers dat de volgende ronde heeft gehaald op vier. Vorige week zong Imca Marina zich naar een plek in het team van Bauer.

De komende weken zijn er nog voorrondes, de zogenaamde Blind Auditions. Over een week of vier beginnen The Battles.

