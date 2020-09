OBS De Vuurtoren maandag weer open

OBS De Vuurtoren in de Stad-Groninger wijk Lewenborg hervat maandag de lessen. Vrijdag bleef de school dicht nadat er in de nacht ervoor een dode man op het schoolplein was gevonden.

Het slachtoffer, een 19-jarige Stadjer, bleek te zijn doodgestoken. De politie heeft in de loop van vrijdag drie verdachten - twee jongens van 17 en een 18-jarige vrouw - opgepakt.

Rouwconsulent

Vanwege het politie-onderzoek bleef de basisschool vrijdag dicht. Maandag kan de school weer open. Om de leerlingen te begeleiden heeft het schoolteam advies gevraagd aan een rouwconsulent. 'Die kan ons helpen om de vragen van de leerlingen op een goede manier te beantwoorden', vertelt woordvoerder Irene Deurman van OOG, de scholenkoepel waar De Vuurtoren onder valt.

'Daarnaast verzamelen we met alle leerlingen maandagochtend op het plein. Normaal start de bovenbouw de dag al in de klas, maar we willen nu met iedereen op het plein beginnen. Dan kunnen we samen naar binnen. Ook kunnen we dan eventueel nog vragen van ouders beantwoorden', vervolgt Deurman. In de klassen worden vervolgens kringgesprekken gevoerd maandagochtend.

Bloemen

In de loop van vrijdag werden er bloemen op het plein neergelegd voor het slachtoffer. Die laat de school ook liggen, vertelt Deurman. 'We willen daar niet aankomen.' Wel moet nog worden gekeken of ze op de huidige plek kunnen blijven liggen. 'De kinderen spelen natuurlijk ook op het plein. Als het kan, blijven de bloemen waar ze nu liggen, maar als blijkt dat het lastig is, moeten ze misschien verplaatst worden naar de rand van het plein.'

Daarnaast heeft de school een tegel met een lieveheersbeestje, het symbool tegen zinloos geweld, besteld. Die wordt binnen enkele dagen op het schoolplein neergelegd.

