'Drafbaan is veilig; investeringen zijn niet nodig' (update)

Voorzitter Paul Mulder van Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) stelt dat de gemeenteraad van Groningen onjuiste informatie heeft gekregen over de gesteldheid van de drafbaan in Groningen.

Volgens sportwethouder Inge Jongman hebben experts van de gemeente de ondergrond en veiligheid van de drafbaan gecheckt met als conclusie: de baan is onveilig. 'Als je in de toekomst drafsport wilt faciliteren, moet je voor 1 miljoen investeren in de drafbaan', lichtte Jongman enkele dagen geleden toe waarom het stadsbestuur de draverijen wil schrappen.

Mulder weerlegt deze uitspraak en valt vooral over wat hij 'een impliciete beschuldiging van onverantwoordelijk bestuur ten aanzien van de veiligheid op de drafbaan' noemt. Hij stelt dat de baan vorige week nog is geïnspecteerd en veilig is bevonden.

'Mede gelet op de plezierige en de vooral constructieve samenwerking die nu al meer dan 100 jaar duurt bevreemdt het ons zeer dat juist nu de vermeende staat van de veiligheidssituatie door het College wordt aangegrepen om een einde te maken aan de draverijen in Groningen.'

'De SNDR heeft in april van dit jaar een getekende verklaring afgegeven waarin zij de volledige (juridische) verantwoordelijkheid neemt voor het gebruik van de jurybaan in Groningen. Dat is geenszins een lichtzinnige verklaring.'

Geen investeringen nodig

Volgens Mulder zijn er sinds 2014, toen de gemeente aangaf niet meer te willen investeren in de drafbaan, geen incidenten geweest en is er ook nooit een signaal vanuit de gemeente geweest dat er iets niet klopte. Daar was in de ogen van de voorzitter ook geen reden voor. En ook in de nabije toekomst voorziet hij geen veiligheidsproblemen.

'Naar onze stellige overtuiging hoeft er niet geïnvesteerd te worden en is van het veronderstelde jaarlijkse onderhoud à €250.000 in het geheel geen sprake. Er is geen overleg geweest en de mogelijkheid dat wij zelf voor deze investeringen (indien nodig) zouden kunnen zorgen is door het College voor het gemak buiten beschouwing gelaten. Het is daarnaast pertinent onjuist te stellen dat het door laten gaan van de draverijen de Gemeente voor een enorme kostenopgave stelt.'

Evenemententerrein

Het stadsbestuur wil de drafbaan omturnen tot een evenemententerrein waar concerten voor meer dan vijftigduizend toeschouwers gegeven kunnen worden. De gemeente wil artiesten van wereldfaam naar de drafbaan halen. Om concertorganisatoren optimaal te bedienen willen ze het huidige terrein onder handen nemen. Daarvoor moet de drafsport het veld ruimen. Woensdag neemt de raad een besluit.

Gemeente: baan onveilig

De gemeente Groningen zegt in een reactie dat de drafvereniging in Groningen vorig jaar aan de gemeente liet weten dat de jurybaan in een slechte staat was en daarmee ook de veiligheid. De gemeente heeft toen de beurs getrokken om de baan op te knappen. Het stadbestuur is echter nog wel altijd van mening dat de baan niet veilig is, ondanks het akkoord van de landelijke bond.

