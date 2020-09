Wie kent schoonmaakster Geesje uit het Diakonessenhuis?

Als 10-jarige meisje lag Sandra Helder in 1986 met enorme buikpijn in het voormalig Diakonessenhuis in Stad. Een schoonmaakster sleepte haar door deze tijd heen. Nu zoekt ze naar de vrouw die ze destijds uit het oog verloor.

'Het lijkt een speld in de hooiberg, hoewel de zoekster er alle vertrouwen in heeft', zegt Ron Kas. Hij presenteert het radioprogramma Adres Onbekend van KRO-NCRV en helpt Sandra in haar zoektocht.

'Ze kwamen er niet achter wat ze had. Op een gegeven moment dachten ze dat ze kanker was', vertelt hij over de situatie van het meisje destijds. Ze kreeg zelfs briefjes vanwege het naderende einde. Uiteindelijk bleek het een doorgebroken blinde darm.

In de weken dat Sandra in het ziekenhuis aan de Van Ketwich Verschuurlaan lag, kwam daar iedere dag een schoonmaakster langs. Van haar kreeg ze dan een dikke knuffel. 'Dat waren op dat moment zulke belangrijke momenten voor haar, die warmte die zij gaf', aldus Kas.

Waar is Geesje?

Na afloop bleef de herinnering aan deze vrouw hangen bij Sandra, die tot op de dag van vandaag naar haar op zoek is. Geesje, of een afgeleide daarvan, was in haar herinnering een blonde, ietwat mollige vrouw van rond de veertig met een brilletje.

Tips kunnen doorgebeld worden naar Adres Onbekend via 0800 - 30 30 300. Zondag tussen 12:00 en 14:00 uur wordt de zoektocht behandeld op NPO Radio 5.