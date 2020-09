Lange rij voor signeersessie Arjen Lubach

‘Ik schat dat er zo’n honderdvijftig mensen zijn geweest', vertelt Tjitske de Zee van de boekhandel glunderend. ‘Dat is fantastisch, het is de eerste signeersessie die we weer organiseren sinds corona.’

Met een mondkapje op en vanachter een plastic scherm neemt de in Lutjegast geboren Lubach ondertussen alle tijd voor de laatste fans.

Fossielen van drie miljoen jaar oud

Stefan uit Groningen is een van de fans die zijn exemplaar van Stoorzender heeft laten signeren. ‘Ik waardeer hem zeer, zijn sceptische houding, dat hij onzin bestrijdt’, vertelt hij.

Lubach signeert met mondkapje en spatscherm (Foto: René Walhou/RTV Noord)

Tijdens het korte onderonsje heeft de Stadjer nog een tip voor Lubach. ‘De vloer hier zit vol met fossielen van ongeveer drie miljoen jaar oud. Veel mensen lopen er aan voorbij, maar als je er een beetje oog voor hebt zie je dat hier overal in Stad. Ik dacht: dat vindt hij vast leuk.’

Grote fans uit Wilhelmshaven

Erika Ringsdorf is samen met haar gezin speciaal vanuit het Duitse Wilhelmshaven voor Lubach naar Groningen gekomen. ‘Wij zijn grote fans van Arjen Lubach. Vijftien jaar geleden woonden we een tijdje in Den Helder en we kijken nog altijd Nederlandse tv. Zo kennen we hem.’



