Van protestants tot rooms-katholieke diaken: ‘Een heel intens moment’

Het is 'een hele bijzondere dag', zegt Hof stralend. 'Ik heb niet goed geslapen en ik zei vanmorgen tegen mijn vrouw: het voelt net alsof ik weer ga trouwen. Dezelfde spanning, dezelfde goede gevoelens maar toch ook wel wat zenuwen'.

Sander Hof groeide op in de Gereformeerde Kerk en studeerde voor dominee. Maar van kinds af aan voelde hij een fascinatie voor de Katholieke Kerk. ‘Ik moet altijd denken aan Herman Finkers, die zei: katholiek zijn is een geaardheid. Ik ben geboren met die geaardheid denk ik.’

'Innerlijk en uiterlijk kwamen niet overeen'

Hof volgde een opleiding tot het diaconaat in Brabant. Hij liep daarvoor twee jaar stage in de Hildegard van Bingen parochie in Groningen. ‘Gaandeweg groeide de Katholieke pit in mij uit en moest ik erkennen dat mijn katholieke innerlijk en protestantse uiterlijk niet meer overeen kwamen.’

Een diaken bestaat zowel in het protestantse als het katholieke geloof en heeft onder meer de taak om hulp te bieden binnen de gemeente, bijvoorbeeld aan armen, vluchtelingen, daklozen of verslaafden. Hof wil er zijn voor ‘iedereen die dat nodig heeft. Ik ben vaak verwonderd dat ik zo dicht bij mensen mag zijn.’

'Ik wil met één been in de kerk en één in de maatschappij'

De nieuwbakken diaken wil ‘vooral de kerk uit’. ‘Met één been in de kerk en één in de maatschappij’. En daar ‘verbinding zoeken met mensen, de burgerlijke overheid, maatschappelijke organisaties om dat wat wij geloven en vieren in de kerk ook handen en voeten te geven. Het moet een concreet gestalte krijgen in de maatschappij.’

Bisschop Ron van den Hout wijdt Sander Hof tot Diaken (Foto: )

'Het was een heel intens moment'

In 1999 begon Hof met zijn studie theologie. Altijd met het doel om ‘actief in de kerk te zijn’. Als protestant wilde hij predikant worden. Toen hij katholiek werd, richtte hij zich op het diaconaat. Na al die jaren studeren is de wijding een bijzonder moment voor Hof. ‘Het is nog maar een uur geleden gebeurd’. zegt hij stralend. ‘Ik moet de woorden nog vinden, maar ik heb het ervaren als een heel intens moment.’

'Je belooft nogal wat. Het is een nieuwe manier van leven bijna. En in die zin is het ook wel te vergelijken met een huwelijk: er gebeurt iets wat fundamenteel anders is dan daarvoor. Er is iets existentieels en fundamenteels veranderd. Als gewijde personen mogen wij iéts van Christus laten zien aan anderen. Dat kan met woorden, maar vooral ook met daden. Met daden van liefden voor mensen die het minder hebben dan mij. Om zo iets van het geloof zichtbaar te maken binnen de wereld.'

Tijdens het ritueel wordt Hof gewijd door een handoplegging bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het ritueel hoort vanaf het begin van de kerk bij de wijding. ‘Dat ik in die ontzettend lange rij van 2000 jaar mensen die zijn gewijd mijn plaats mag innemen, dat voelt intens’, zegt Hof.

Werken in de Kanaalstreek

Sander Hof woont inmiddels in de omgeving waar hij ook werkt. Samen met zijn vrouw Jolanda heeft hij de pastorie van Stadskanaal betrokken. De Kanaalstreek is het werkgebied voor Hof. ‘Ik ben actief in Stadskanaal, Mussel-Kopstukken, Zandberg en Ter Apel’.

Lees ook:

- Kerken in coronatijd: 'Je merkt nu pas hoe belangrijk het is om rituelen bij te wonen'

- Bisschop over sloop kerken: 'Beter geen kerk dan een onherkenbare kerk'