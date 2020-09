Oud-SP-raadslid Cor Mulder overleden

Oud-SP-raadslid Cor Mulder is overleden. Mulder was sinds 2004 actief in de politiek, eerst in de gemeente Winschoten en later in de fusiegemeente Oldambt.

'Hij heeft alle functies wel bekleed in die jaren en van 2014 tot 2018 was hij raadslid', staat te lezen in het in memoriam op de website van de SP.

Op de bres

Mulder wilde 'met regelmaat op straat te zien zijn, bereikbaar voor Jan en Alleman', zo zei hij zelf. Daarbij was hij vaak helemaal in het rood gehuld, inclusief rode jas, rode sjaal en soms zelfs met een bijpassende rode hoed. Toen hij 2018 moest stoppen als raadslid was hij volgens de SP ondanks zijn ziekte nog aanwezig waar mogelijk.

Mulder ging naar eigen zeggen de politiek in om 'het socialistisch idee uit dragen en op de bres staan voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.'

'Positief kritisch'

Partijgenoot en oud-wethouder in Oldambt Kees Swagerman beaamt dit. ‘Hij was altijd recht door zee en heel eerlijk', zegt hij in een eerste reactie. 'Een echte Groninger en een positief kritisch meedenkend raadslid. Een stevige discussie met bijvoorbeeld wethouders ging hij niet uit de weg.'

'Langs de deuren gaan was de basis voor Cor. De mensen en hun problemen waren zijn belangrijkste drijfveer. Dat nam hij dan mee terug naar de raad.'

Bevlogen

Voor zijn periode in de politiek werkte Mulder onder meer voor kabelexploitant Ziggo en was hij medeverantwoordelijk voor de aanleg van het netwerk van kabeltelevisie in Groningen en Drenthe. In die rol zette hij zich samen met de vakbond in voor betere arbeidsvoorwaarden voor zijn collega's.

'Cor was een geweldig mens, een bevlogen strijdmakker,' aldus de SP.