Eigenaar Bastiaan Schokker zag een stoelpoot door het raam van de bovenburen vliegen. ‘Er is behoorlijk wat schade. Mijn terras is kapot, ik heb nog één hele tafel. Terrasmeubilair, fietsen en glaswerk, van alles vloog voorbij.’

In nog geen vijf minuten tijd was de Grote Kromme Elleboog bezaaid met stoelen, planten, tafels, banken en glaswerk. 'Een afwasser heeft snel de garage gesloten, zodat de vechtersbazen daar geen grote flessen en andere munitie vandaan konden halen,' aldus de restauranteigenaar.

‘Het is normaal echt heel gemoedelijk hier’, zegt Larissa van Duuren. Zij is eigenaar van café Mulder, recht tegenover Bellami’s. ‘Als je dit gezien hebt, kun je niet goed slapen vannacht. Er is heel veel aan gort geslagen.’

Onmacht en woede

Bij Mulder is niet veel stuk, maar het gevoel van onmacht overheerst. Van Duuren is kwaad. ‘We hebben het als horeca al zo moeilijk sinds het begin van de coronacrisis. Nu mogen we weer open en hebben we dit. Hoe haal je het in je hoofd?’

We hebben het als horeca al zo moeilijk sinds het begin van de coronacrisis. Hoe haal je het in je hoofd? Larissa van Duuren - Eigenaar van café Mulder

Ze noemt het een wonder dat er geen zwaargewonden zijn gevallen. ‘Dit had echt heel anders kunnen aflopen, nu ik de schade zie. Er ligt een grote zware stoel van ons met een metalen onderstel op straat. Als je die op je hoofd krijgt, ben je wel zwaargewond. Het is stuitend.’

Geen aanhoudingen

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Wel is een noodbevel dat eigenlijk om middernacht in zou gaan, naar voren gehaald en per direct van kracht.



Lees ook:

- Voetbalrellen in binnenstad Groningen