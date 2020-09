Cafémedewerker Turftorenstraat: knokpartij was voorbereid

Rond een uur of vijf stappen drie in het zwart geklede Duitse mannen café De Keyzer binnen. Niks bijzonders, zo denkt het personeel. Ze komen een biertje drinken.

De groep wordt groter; meer in het zwart geklede mannen sluiten aan. Uiteindelijk zijn ze met zijn twintigen. Ze spreken allemaal Duits. Sommigen drinken bier, anderen houden het bij cola.

'Ze waren heel vriendelijk', zegt Van Eig. 'We dachten niet meteen aan hooligans. De wedstrijd tegen FC Groningen is zondag, ze komen hier vast om alleen een leuke avond te hebben.'

Sfeer sloeg razendsnel om

Net zoals andere cafébezoekers. Een van hen, een 52-jarige Stadjer die anoniem wil blijven, zit met haar man op het terras. Ook zij legt de link niet met de voetbalwedstrijd. 'Het was ons ontgaan dat de die wedstrijd er was en ook van die noodverordening wist ik niets', zegt ze.

Van het ene op het andere moment sloeg de sfeer om. De mannen hadden net betaald- dat moest een beetje gehaast, zo viel Van Eig op. 'Volgens mij hadden ze via de app of social media contact gehad met Groningse relschoppers. Zo van: wij zijn bij De Keyzer, kom hier maar heen. Iets anders kan ik er niet van maken.'

Voorbereide vechtersbazen

De Duitse vechtersbazen waren voorbereid, dat weet Van Eig zeker. 'Ze deden ineens een bitje in en bedekten hun mond en neus om onherkenbaar te zijn. En toen gingen ze los. Je kon echt zien dat ze dit vaker gedaan hadden.'

'In slagorde, kragen omhoog en gaan met die banaan. Het leek wel een wervelwind', zegt de anonieme ooggetuige. 'Totaal absurd.'

De mannen bewegen zich vanuit de Turftorenstraat een paar meter verder de hoek om richting de Grote Kromme Elleboog, waar de massale vechtpartij begint.

Medewerkers bang

'Mijn man zit in een rolstoel en ik dacht: het is wel goed met jullie', aldus de Stadjer. 'We zijn er via de Kleine Kromme Elleboog vandoor gegaan. Toen we nog even omkeken zagen we één grote puinzooi.'

De Keyzer sluit meteen de deuren. De medewerkers zijn bang dat de mannen terug willen komen, als ze bijvoorbeeld de politie tegenkomen.

Normaal heel rustig

'Het is echt een wonder dat er niemand gewond is geraakt', zegt Van Eig. Hij is nog steeds verbaasd over wat er gebeurd is. 'Het ging heel snel. Normaal is dit een heel rustig bruin café.'

Café De Keyzer heeft weinig schade. 'Er zijn een paar stoelen kapot, maar dat is het wel.'

FC Groningen wil niet reageren op wat er gebeurd is.

De naam van de anonieme ooggetuige is bekend bij de redactie