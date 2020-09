Eelde zonder groots bloemencorso: 'We missen het heel erg'

Normaal gesproken zijn de verschillende wijken al maanden bezig met het ontwerpen en bouwen van kleurrijke wagens, waarmee ze de strijd met elkaar aangaan. Maar een parade met duizenden toeschouwers langs de langs zit er dit jaar gewoon niet in. In plaats daarvan heeft elke buurt twee weken geleden de handen uit de mouwen gestoken, met als resultaat per wijk een groot bloemenmozaïek, zo meldt RTV Drenthe.

Eelde mist corso

Het is wel even slikken voor Gert Dussel voorzitter van de corsowijk Vennerstraat-Nieuwe Akkers. Waar ze normaal met een hele ploeg zwoegen op een praalwagen voor tijdens de feestelijke parade, blijft het vandaag oorverdovend stil in Eelde. 'We missen het op dit moment gewoon heel erg. De sfeer, de gezelligheid, het werken. Normaal zijn we maanden bezig met de wagen, nu waren we na twee weken klaar.'

Het ziet er goed uit, maar het is niet hetzelfde Gert Dussel - voorzitter corsowijk Vennerstraat-Nieuwe Akkers

De dubbelzijdige mozaïek die Dussel met zijn wijk heeft versierd, mag er zijn. Aan de ene kant een vlak van witte bloemen met daarom in het zwart de naam van de wijk. De ijverige samensteller heeft flink zijn best gedaan en heeft de andere kant van de mozaïek versierd met een 3D-boeket met allerlei soorten bloemen. 'Het ziet er goed uit, maar het is niet hetzelfde. We zullen het ermee moeten doen', vertelt Dussel.

Het ontbreken van het grote feest steekt ook voorzitter Jacqueline Haijkens van het Bloemencorso. Om er een positieve draai aan te geven, is er toch het één en ander georganiseerd. 'We hebben een route uitgezet langs alle mozaïeken die je met de fiets of auto kunt rijden. Voor de kinderen zijn er ook wat activiteiten. Maar verder is het een groot gemis', aldus Haijkens.

Nieuwe vlag

Anders dan anders is dit jaar ook de officiële corsovlag. De vertrouwde gele banier is definitief vervangen door een wit exemplaar met een strakker bloemenlogo. Dat veel mensen uit Eelde de witte variant nog niet helemaal hebben geaccepteerd, blijkt wel uit het feit dat aan ongeveer de helft van de vlaggenstokken in het dorp nog steeds de gele fier wappert. Haijkens is wel blij met het nieuwe logo. 'Het oude logo was echt verouderd en het nieuwe past veel beter anno 2020. We hebben positieve, maar ook negatieve reacties gehad. Mensen hebben er toch nostalgische gevoelens bij, dus dat wordt wel even wennen.'

De vlag mag dan hetzelfde blijven, maar er is goede hoop dat het corso volgend jaar weer op de vertrouwde manier plaats kan vinden. Gert Dussel houdt hoop voor de parade van volgend jaar. Dussel: 'We zijn inmiddels al meer gewend aan het coronavirus en de anderhalvemetermaatschappij. Daar kunnen we vast iets op verzinnen. Over een jaar bouwen we als het aan mij ligt gewoon weer een echte corsowagen.'