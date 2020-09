Hummel herpakt zich en wordt derde bij WK Grand Prix

Grasbaancoureur Romano Hummel is derde geworden bij de eerste wedstrijd van het WK. De rijder uit Zuidhorn raakte precies op tijd op dreef op het circuit in het Franse Morizes.

In de series waren de resultaten ronduit teleurstellend. Hij wist een heat te winnen, maar in de overige vier races eindigde hij in de achterhoede. Met een puntentotaal van acht kwalificeerde hij zich met de hakken over de sloot voor een van de twee halve finales.

Hummel haalde daarin het beste bij zichzelf naar boven en reed naar de eerste plek. In de finale reed hij achter de Duitser Lukas Fienhage en Europees kampioen Mathieu Tresarrieu naar de derde plek.

Eind deze maand is in Polen de tweede wedstrijd van het Wereldkampioenschap. Tussendoor komt Hummel in actie in Roden. Daar kan hij zich kwalificeren voor de WK cyclus van volgend jaar.