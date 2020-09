Schooldirecteur na steekpartij: 'Het is uitvinden hoe je met zoiets om moet gaan'

De lessen op OBS De Vuurtoren gaan maandag weer van start. 'Het is best spannend, we weten niet hoe de leerlingen gaan reageren', vertelt directeur Marian Wassing.

Afgelopen vrijdag bleef de school noodgedwongen dicht, omdat in de nacht ervoor een 19-jarige Stadjer werd doodgestoken op het schoolplein. De politie deed vrijdag nog onderzoek, waardoor de leerlingen thuis moesten blijven.

Saamhorigheid

Een incident zoals dat heeft uiteraard impact op leraren en leerlingen. 'Het was een oud-leerling van de school, dus een aantal leraren kende hem nog', vertelt Wassing. Zelf werd ze vrijdagochtend wakker gebeld door de politie. 'Dan schiet je eigenlijk direct in de regelmodus. Je belt het team, zodat ze de ouders kunnen informeren dat ze niet naar school moeten komen.'

Wat me wel opviel, was de enorme saamhorigheid in het team. Zelfs de collega's die eigenlijk vrij waren die dag, kwamen naar school om mee te praten en mee te denken Marian Wassing - directeur OBS De Vuurtoren

Die middag komt het hele team bij elkaar om te bespreken hoe de lessen maandag hervat kunnen worden.

Wassing: 'Het is natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis, en het is uitvinden hoe je met zoiets om moet gaan. Maar wat me wel opviel, was de enorme saamhorigheid in het team. Zelf de collega's die eigenlijk vrij waren die dag, kwamen naar school om mee te praten en mee te denken.'

Kringgesprek

In overleg met een rouwconsulent worden er maandag in elke klas kringgesprekken gehouden. Daarnaast worden alle leerlingen op het plein al opgevangen door hun leraar of lerares.

'Sinds de coronamaatregelen gingen de leerlingen uit de midden- en bovenbouw altijd zelf de school binnen, maar we dachten dat dat nu niet zo'n goed idee zou zijn. Dus iedereen verzamelt op het plein. De ouders mogen daar niet komen, maar kunnen een docent wel even wat vragen als ze dat willen.'

We vinden bijna dagelijks wel rommel op het plein, zoals lachgasballonnetjes Marian Wassing

Hangjongeren

Eerder vertelden buurtbewoners dat er al langer overlast is door hangjongeren op het schoolplein. Wassing is bekend hiermee

'We vinden bijna dagelijks wel rommel op het plein, zoals lachgasballonnetjes. Ik heb eerder al geprobeerd om hier wat aan te doen. Het liefst zou ik camera's laten installeren, maar dat blijkt vrij lastig te zijn qua regels. Een schoolplein is openbaar terrein, dus je kunt er ook moeilijk een groot hek omheen zetten. En dat willen we ook niet, want we hebben een mooi plein met veel groen. Dus als daar kinderen na schooltijd willen spelen, vinden we dat alleen maar goed.'

