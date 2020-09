Derk Jan en Tom van der Tuuk stuurden een indrukwekkende mail naar de RTV Noord redactie. Het onderwerp: mijn moeder heeft een donor nodig. Fenna Strating, de moeder van Derk Jan en Tom, lijdt aan een zeldzame nierziekte die voorkomt in haar familie.

Acht uur aan een dialyseapparaat

Een dialyseapparaat (Foto: RTV Noord)

Elke nacht moet Fenna 8 uur lang aan een dialyseapparaat. ‘Dit vreet tijd en energie’, vertelt Derk Jan in. Daarom is de familie naarstig op zoek naar een donornier. De zoons van Fenna hadden graag zelf een nier afgestaan aan hun moeder, maar omdat de heren nog jong zijn en de ziekte in de familie voorkomt bleek dit geen optie te zijn.

Ik ken Fenna al twintig jaar en ik zou gewoon heel graag de gezonde Fenna weer terugzien Hillie Duinkerken - vriendin

Even was er hoop voor Fenna. Haar vriendin Hillie Duinkerken wilde haar nier afstaan aan haar vriendin. 'Ik ken Fenna al twintig jaar en ik zou gewoon heel graag de gezonde Fenna weer terugzien’, vertelde Duinkerken in een eerder aflevering van Expeditie Grunnen.

Onzeker

Zeker was het toen allemaal niet: 'We weten nog niet zeker of het allemaal doorgaat. De onderzoeken zijn allemaal nog gaande, maar we hopen deze week uitslag te krijgen', vertelde Duinkerken destijds.

‘Het leek allemaal zo goed te gaan een paar maanden geleden. Wat is er na die tijd allemaal gebeurd?’, vraagt Bosscher. Strating: ‘De dag voor kerst kregen we het bericht dat het toch allemaal niet door kon gaan. Er bleken afstoot-verschijnselen te zijn, dus ging het het hele feest niet door.'

'Het klinkt misschien stom om om een nier te vragen'

Het is niet dat mensen Fenna niet willen helpen. Ook een dorpsgenoot van 77 bood zijn nier aan, maar deze donor had helaas te weinig nierfunctie. ‘En wat dan?’, vraagt Bosscher zich af. ‘Ja, dan moet je het allemaal even laten bezinken. Toen besloot mijn zoon een mail te sturen naar RTV Noord met een oproep’, vertelt Fenna.

‘Dus wat nu?’, vraagt Bosscher aan zoon Tom. Die zegt: ‘Ja, wij willen graag onze oude moeder terug. En hoe langer het duurt voordat we een geschikte nier vinden, hoe korter haar levensverwachting wordt. Het klinkt misschien stom om om een nier te vragen, maar voorheen is gebleken dat mensen onze moeder best willen helpen. Dus misschien zit er een geschikte nier tussen.’

