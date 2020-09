Lotz Leeft!: slecht nieuws vanuit het ziekenhuis

'Een MRI leek me wijs, omdat ik mij al dagen duizelig voelde. Ik kon op het laatst terecht. Letterlijk om 22.10 uur. Er wordt gesproken over de ‘helden van de zorg’. Dit waren ze in het echt.'

'Ik had gehoopt op stress en een burn-out, maar ze vonden wat. De radioloog stond voor mij. En hij had geen goed nieuws. Een uitzaaiing van 4 tot 5 cm, het kan ook 4 bij 5 cm zijn, is in m’n hoofd geconstateerd.'

Lotz moest meteen blijven en mogelijk volgt maandag een operatie. 'Want opereren is m’n enige optie om dit te overleven. Ineens viel weer het kwartje na de woorden van de neuroloog over coma en in moeilijkheden komen als…. Ik kon wel eens dood gaan hieraan. Nu wachten op een plan. Het is weekend. Ik vrees dat ze mij even houden hier.'

