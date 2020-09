Expeditie 1,5 Meter: Is dat een wasmachine of een aanhanger?

Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher komt elke keer weer bijzondere dingen tegen op zijn toer door onze provincie. In Wildervank stuit Bosscher weer op iets bijzonders: 'Is dat een wasmachine of een aanhanger', vraagt de presentator aan zijn cameraman.

Bosscher komt bij een verzamelaar terecht en de wasmachine/aanhanger blijkt niet het enige bijzondere te zijn.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Vissen in Westerbroek

- Fries maakt proefrit in onze provincie

- Een zondags ommetje in de badjas

- Tilburgse toeristen in Musselkanaal

- ‘Mijn moeder heeft een donor nodig’

- Derk stuit op een stoet Duitse fietsers

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

