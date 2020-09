Door de mand: Kees Vlietstra heeft een writers block

De zondag verloopt al jarenlang volgens een vast stramien. Altijd om 6.30 uur wakker om in bed op mijn mobiele telefoon het laatste noordelijke sportnieuws door te nemen en dan in twee uur deze column tikken.

Maar niet vandaag. Het is inmiddels 14.00 uur en heb nog helemaal niks. Geen onderwerp, geen bruggetje, geen anekdote. Wel veel nagedacht. Over de eerste zin. De belangrijkste zin. Staat die er eenmaal dan komt de rest vanzelf. Zal ik gewoon Martin Bril weer gaan citeren?

Die schreef ooit over het begrip eerste zin:

Het is gewoon een kwestie van beginnen met de eerste zin, of met de tweede als je de eerste niet weet.

Dit is inmiddels de zestiende zin. Schiet al op. Benieuwd welke lezer de voorgaande zinnen gaat tellen om te checken of het daadwerkelijk zestien zijn. En dit is de negentiende. En nog steeds geen idee waar dit heen gaat. Nog maar een keer het sportnieuws van afgelopen week doorpluizen voor inspiratie.

-Arjen Robben zit bij de wedstrijdselectie van de FC voor de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Fijn voor Arjen.

-Messi blijft toch bij Barcelona. Fijn voor Koeman.

-Lycurgus heeft in de eerste serieuze oefenwedstrijd kleine stukjes zeer goed volleybal laten zien. Fijn voor coach Taaij.

Ja, allemaal fijn nieuws maar niet echt column-waardig. Wel sterk staaltje positief coachen van Lycurgus-coach Taaij. Die heeft kleine stukjes zeer goed volleybal van zijn team gezien. Die andere stukjes van de wedstrijd waren waarschijnlijk van een volkomen ruk niveau maar dat benoemt hij niet.

Nee, het schiet nog steeds niet op deze column. Nog even op Twitter kijken voor een onderwerp. De walgelijke beelden van terrasstoelen gooiende hooligans in de Kromme Elleboog komen langs. Wat is het Duitse woord voor sjomp eigenlijk?

Moest trouwens wel enorm glimlachen om die dikke Duitser met zijn beige jas die een stoel in zijn nek gegooid krijgt van zijn eigen vriendjes. Eigenes Ziel.

Maar nee, elke letter die je wijdt aan die hersenlozen is er een te veel.

Nog een keer naar de RTV Noord app. Leuk, de wekelijkse quiz gaat over sport. Eindelijk. Wat weet jij over de Groninger sport? Even snel spelen. Tien meerkeuze vragen. Waar komt zwemster Ranomi Kromowidjojo weg? Dat werk. Ik scoor tien uit tien. Ben niet eens blij. Dat komt omdat de onrust overheerst. Nog steeds geen idee waar deze column over moet gaan.

Krijg een whatsappje van een goede vriend die me feliciteert met de overwinning van mijn geliefde korfbalclub Nic. op Ritola. Denk met een glimlach terug aan de wedstrijd van gisteren. De eerste wedstrijd weer na een half jaar corona-pauze. Bijzonder potje. Na twintig minuten stonden we 9-1 achter. Eindstand 17-14. Trots op mijn spelers. Sommige supporters van Nic. kunnen na afloop goed tegen hun winst. De arrogantie vierde ouderwets hoogtij. Even laten spartelen was de zin die het vaakst te horen viel aan de bar. Mooie sportzin maar om hier nou een sportcolumn aan op te hangen, nee.

Hé, de wedstrijd FC Groningen-Arminia Bielefeld wordt uitgezonden op FOX Sports. Robben in de Euroborg. En jawel, na achttien jaar, vier maanden, één week en twee dagen maakt die Robben weer een doelpunt voor de FC. Klein kippenvelletje. Zou daar zomaar een verhaal over kunnen schrijven. Doe het niet. Bewaar dat wel voor zijn beslissende goal tegen PSV volgende week.

Het is inmiddels 17.00 uur. Robben heeft een helft meegespeeld en spaart zich voor voor volgende week. Ik stap er ook nu uit, stop met deze column. Het is net als bij het spel klaverjassen. Als je slechte kaarten hebt moet je de schade beperkt houden. Volgende week op herkansing. Tering, voor het eerst ervaar ik het schrijven als werken. Hard werken. Moet door dat gevoel aan een uitspraak van basketbal-grootheid Charles Barkley denken. Die zei ooit over de kwaliteit van het spel van hardwerkende spelers:

'If you go out with a girl and they say she has a great personality, she's ugly. If they tell you a guy works hard, he can't play a lick. Same thing.'