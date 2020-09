Lycurgus-coach baalt van trage coronatest na ‘Belgisch weekend’

Geoffrey van Gent zit al een week niet bij de selectie, omdat hij kampt met verkoudheidsklachten. Vanwege die klachten liet hij zich testen op corona, maar de uitslag van die test laat maar op zich wachten.

Onder druk

'Ik begrijp dat de testcapaciteit onder druk staat, maar moeten we iemand met klachten niet zo snel mogelijk testen en een uitslag geven, zodat die weet waar die aan toe is?', zegt coach Arjan Taaij. 'Als dat zeven dagen duurt, dan zit een werknemer dus zeven dagen thuis. Als ik onze situatie door zou trekken naar heel Nederland, dan kan ik mij voorstellen dat het niet aanmoedigt om open en eerlijk de regels te hanteren. Ik maak me daar nu gewoon een beetje zorgen om.'

75 uur wachten

Van Gent zit echter al dagen in de wachtkamer.

Van Gent wacht nu al 75 uur op de uitslag van de test. Volgens mij is het de norm om die binnen 48 uur beschikbaar te krijgen Arjan Taaij - Lycurgus-coach

Taaij: 'Hij wacht nu al 75 uur op de uitslag van de test. Volgens mij is het de norm om die binnen 48 uur beschikbaar te krijgen. Het betekent dat hij al zeven dagen thuis zit en voor een topsporter is dat gewoon echt niet goed. Voor ons programma evenmin', vervolgt de Groningse oefenmeester.

Drie keer nadenken

'Dit moedigt niet aan. Stel, we hebben deze week een nieuwe speler die klachten heeft. Misschien denkt die er wel drie keer over na voordat hij dat uitspreekt. En dan kunnen de effecten van het niet uitspreken vele malen groter zijn, dan wanneer we proberen die capaciteit beter te organiseren. Zodat het voor ons, en voor ieder willekeurige burger, uiteindelijk een positiever effect heeft op het verspreiden van het virus, dan wanneer het zo lang moet duren.'

Ik ben ook geen expert, maar daar baal ik gewoon een beetje van. Dan denk ik: Verdomme, we zijn een modern westers land Arjan Taaij

'Ik ben ook geen expert', bekent Taaij, 'maar dhier baal ik gewoon een beetje van. Dan denk ik: verdomme, we zijn een modern, westers land. We moeten dat toch goed met elkaar kunnen organiseren, zodat dat gewoon sneller kan.'

Winst en gelijkspel

Sportief gezien verliep het weekend positiever. Zondag werd in Leek met 2-2 gelijkgespeeld tegen de Belgen. Tientallen supporters zagen in de Rodenburghal de volgende setstanden: 20-25, 33-35, 25-20 en 25-19. Zaterdag won Lycurgus in Slochteren met 4-0 van de ploeg uit Leuven. De setstanden waren toen: 25-18, 25-23, 25-21 en 25-23.

Mijn voorzichtige inschatting is dat we op alle onderdelen net iets sterker zijn dan vorig jaar Arjan Taaij

Arjan Taaij ziet flinke potentie in zijn groep. 'Mijn voorzichtige inschatting is dat we op alle onderdelen net iets sterker zijn dan vorig jaar.'

Jong Oranje

Op dinsdag en woensdag oefent Lycurgus in het Alfa-college Sportcentrum tegen Jong Oranje. In verband met coronamaatregelen is daar geen publiek toegestaan.