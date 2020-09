Oud-profvoetballer Marnix Kolder scoort nu op zondagochtend

'De oude meesters' staat er in de kraag van de voetbalshirts. Cornervlaggen worden kort voor de wedstrijd in de grond gestoken. Een warming-up doen de spelers van OZW 2 nauwelijks. Het is vooral plezier hebben in het spelletje op zondagochtend.

Tal van bekende namen uit de Groninger voetbalwereld staan er binnen de lijnen. Lesmond Prinsen is linksback, Marcel Roode aanvaller en Jan ten Brinke is achterin het slot op de deur.

Sinds dit seizoen speelt Marnix Kolder ook voor OZW. De oud-prof van onder meer Veendam en FC Groningen heeft z'n draai al gevonden. 'Zondagochtend lekker voetballen met deze jongens is prima.' zegt Kolder.

Scoren is nog altijd het mooiste voor een spits Marnix Kolder - voetballer OZW 2

De teller staat na twee wedstrijden op vier doelpunten. 'Vorige week twee keer en vandaag ook twee keer. Dus dat gaat goed. Scoren is nog altijd het mooiste voor een spits, ook al speel ik nu wat meer teruggetrokken.'

Alsof het hem geen enkele moeite kost, geeft hij ook nog eens met een secuur steekballetje de assist bij de derde treffer.

Dienst als grensrechter

Kolder is z'n hele loopbaan gewoon gebleven. Nu hij in de reserve tweede klasse speelt is dat niet veranderd. Hij voelt zich nergens te groot voor. Hij haalt ballen uit de bosjes en heeft ook al zijn eerste dienst erop zitten als grensrechter. 'Als je bij zo'n club komt dan moet je je aanpassen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je nou goed tegen een bal kunt trappen of niet, je bent wie je bent hier. Het is gewoon leuk.'

De verplichting om twee keer per week te trainen ging me tegenstaan Marnix Kolder - voetballer OZW 2

Geen verplichtingen

Toch heeft hij best wel getwijfeld om nu al z'n voetbalcarrière af te bouwen in de reserveklasse. Na drie jaar Veendam 1894 wilden meerdere clubs in het amateurvoetbal hem er graag bij hebben. Zelfs WVV, de club waar hij begon, kon hem niet op andere gedachten brengen.

'De verplichting die je dan steeds weer hebt om twee keer in de week te trainen dat ging me tegenstaan. Hier heb ik geen verplichtingen. Je mag komen wanneer je wil, als je er op zondag maar staat.'

